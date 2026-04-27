¿Qué hay detrás de las multas por más de $2 mil millones a ex supersalud Bernardo Camacho?

Bernardo Camacho fue superintendente de salud hasta hace unas semanas, cuando el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia y nombró al cuestionado exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Su paso por la entidad con más usuarios del país dejó multas millonarias por los fallos de tutela y desacatos que perdió.
Según informó Semana, Camacho habría sido objeto de multas por 2.117 millones de pesos solo durante el periodo entre enero y julio de 2025. Su nombre y el de la entidad quedaron registrados en la oficina de Cobro Coactivo de la Rama Judicial.