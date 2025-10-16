Estos son los líos que arrastra desde Nueva EPS el nuevo supersalud Bernardo Camacho

Una pregunta asalta por estos días al sector salud, organizaciones y veedores: ¿podrá ser buen superintendente de Salud un exagente interventor de Nueva EPS que salió con cifras negativas? La pregunta —lejos de ser infundada— muestra los reparos que hay sobre la llegada a ese cargo de Bernando Camacho Rodríguez, quien tiene en su haber una larga trayectoria en el sector público, pero un ‘sambenito’ con la actualidad compleja que viven los pacientes de la mencionada aseguradora.
Con la publicación de su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, es un hecho que Camacho será el remplazo de Giovanny Rubiano en la Superintendencia de Salud. Sin embargo, su paso por Nueva EPS coincidió con un deterioro en cifras e indicadores. Hechos que, a la luz de su futura responsabilidad, dejan dudas sobre su idoneidad.