A periodista venezolano y a su pareja los atracaron y les dispararon en la avenida El Poblado

El periodista venezolano José Gregorio Fadul y su compañera sentimental María José Nieves se movilizaban en un carro por la avenida El Poblado, de Medellín, cuando dos hombres motorizados se les acercaron y con un arma de fuego les intentaron robar dos cadenas de oro. Para materializar el hecho delictivo, los delincuentes hicieron disparos que los obligaron a entregar sus pertenencias.
Los hechos se registraron a las 3:00 de la tarde del pasado sábado en la carrera 43A (avenida El Poblado) con la calle 7D, a una cuadra del Parque de El Poblado, cuando esta pareja de extranjeros se dirigía al hotel en el que se estaban hospedando, en este sector del suroriente de la capital antioqueña.