A periodista venezolano y a su pareja los atracaron y les dispararon en la avenida El Poblado

El periodista venezolano José Gregorio Fadul y su compañera sentimental María José Nieves se movilizaban en un carro por la avenida El Poblado, de Medellín, cuando dos hombres motorizados se les acercaron y con un arma de fuego les intentaron robar dos cadenas de oro. Para materializar el hecho delictivo, los delincuentes hicieron disparos que los obligaron a entregar sus pertenencias. Los hechos se registraron a las 3:00 de la tarde del pasado sábado en la carrera 43A (avenida El Poblado) con la calle 7D, a una cuadra del Parque de El Poblado, cuando esta pareja de extranjeros se dirigía al hotel en el que se estaban hospedando, en este sector del suroriente de la capital antioqueña.

En ese momento, los delincuentes los interceptaron y uno de ellos desenfundó un arma de fuego. Ante la resistencia del comunicador y su pareja, los criminales hicieron un par de disparos, obligándolos a entregar dos cadenas de oro, avaluadas en 80 millones de pesos, sus teléfonos celulares, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Luego de materializarse el robo, según relató el periodista a través del medio digital Noticias 24 Horas, el cual dirige, inició una persecución de los motorizados, impactándolos en la parte trasera, haciéndolos caer al suelo. Cuando la comunidad se percata de este hecho delictivo, interviene y comienza a agredir a los señalados criminales, provocándole múltiples contusiones. Entérese: Video | Intentaron robar en un barrio de Medellín y la comunidad ayudó a capturarlos Personal de la Policía Metropolitana intervino y allí procedieron con la captura de Jefferson Muñoz, de 24 años, a quien primero trasladaron a un centro asistencial para que lo atendieran por las agresiones sufridas en el intento de linchamiento por parte de quienes estarían defendiendo a las víctimas de este robo. Mediante cámaras de seguridad, las autoridades continuaron con el seguimiento de la otra persona que habría estado relacionada con este robo y quien huyó a pie, en medio del tumulto y se ocultó en un parqueadero para evitar ser golpeado. En este mismo sector, las autoridades capturaron a Santiago Rojas, también de 24 años.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que “estos tipos habían intimidado y amenazado con arma de fuego a un ciudadano extranjero para hurtarle sus pertenencias. Gracias a la denuncia oportuna y a la reacción oportuna y eficiente de nuestra Policía se pudo hacer el seguimiento, la persecución y el plan candado para lograr esta captura”. El comunicador Fadul, a través del medio Noticias 24 Horas, el cual dirige, relató lo ocurrido y destacó que se encontraba bien pese a los disparos propinados por los delincuentes, el cual uno de ellos dio en la parte superior del parabrisas frontal. Le puede interesar: Flujo de pasajeros extranjeros creció 6,2% en Medellín, pese a 121 casos de hurtos a junio

Ofensiva contra el hurto

Además de la captura de Muñoz y Rojas por el robo al comunicador, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín presentaron otras tres detenciones de señalados responsables de participar en casos de robo en la capital antioqueña. En uno de estos hechos, registrado en el Parque de La Bailarina, también en la comuna 14 (El Poblado), José Javier de la Cruz, de 25 años, quedó a disposición de las autoridades al ser vinculado con el robo de un celular y unas joyas a un ciudadano extranjero de 60 años.

“Cuando se produce este hecho delictivo, esta persona alerta inmediatamente a la Policía, la cual reacciona, identifica a este sujeto, comenzando una persecución que termina con su captura”, expresó el secretario Villa Mejía. Finalmente, Juan Hoyos, de 23 años, y Ángel Palacios, de 28, también terminaron capturados luego de verse implicados en el hurto de una moto y un celular a una persona en el barrio Villa Hermosa, en el oriente de Medellín. Preguntas frecuentes