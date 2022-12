Este jueves en conferencia de prensa, la congresista por la Alianza Verde Catherine Juvinao sacó a la luz lo que a su parecer podrían tratarse de serias irregularidades respecto al proceso de elección del registrador Alexander Vega, situación que ya venía advirtiendo.

Juvinao, con el registro de Cámara de Comercio en mano, señaló a dos de las empresas que habrían certificado la experiencia de Vega: la Comercializadora Vega e hijos Ltda, en la que según el certificado laboral, se desempeñó como asesor jurídico entre el 26 de septiembre de 2003 al 28 de febrero de 2004; y el Grupo Jurídico y Empresarial Martínez Vega y Asociados, en donde trabajó entre el 26 de septiembre de 2018 y el 18 de julio de 2019 –las mismas no tienen movimientos contables o empresariales a destacar–.

Ambas empresas, según la congresista, pertenecen a Campo Elías Vega Goyeneche, el padre del registrador, que fue condenado por corrupción al sufragante y compra de votos.

También advirtió que parece que las empresas, en esos años, no existieran más allá del papel. De hecho, la representante –afín e impulsora del Gobierno de Gustavo Petro– aseguró que eso es parte de la evidencia de que, según ella, Vega no debería de continuar en el cargo, por lo que pide que se retire del mismo.

“El registrador no es idóneo para el cargo y no sabe lo que hace”, enfatizó Juvinao tras revelar su denuncia.

Además, lo que se leyó en algunos círculos contra la Casa de Nariño, puso en duda la gestión de Vega en las elecciones al Congreso, –en las que ella salió elegida– y las presidenciales. Dijo que tuvieron mucho ruido. Y, con base en eso, fue más enfática: “Las elecciones de 2023 peligran”.

Además, Vega tiene encima cuestionamientos por otros temas, como la demanda que avanza en el Consejo de Estado por posibles irregularidades en su elección como registrador y otra más en la Fiscalía por presuntos hechos ilegales en torno al manejo electoral. No obstante, Vega cuenta con el respaldo de varios partidos y ha dicho que no se va.

El COLOMBIANO luego de conocer estas acusaciones, habló con Juvinao, y esto fue lo que dijo respecto a sus hallazgos, y el riesgo que supone para la democracia de este país que continúe el actual registrador en el cargo.

¿Cómo obtuvo acceso a estos documentos que probarían que hubo irregularidades en el nombramiento del registrador Alexander Vega?

“Nosotros hicimos un seguimiento desde la época en la que se cambió el registrador que estaba en el 2019. Desde ese momento, desde la veeduría “Trabajen vagos”, venía advirtiendo sobre los términos del concurso en donde se estaba beneficiando a Alexander Vega. Él era el candidato entre todos, con la segunda peor hoja de vida, y el segundo peor puntaje en experiencia, y esta, en el concurso antiguo valía el 70% de la prueba, es decir, Alexander Vega no iba a ganar nunca el concurso con el esquema anterior.

Entonces, con el nuevo esquema, lo bajan del 70% a 20%, y le quitan el puntaje en los temas de docencia, le bajan la los temas de producción académica, y se inventan una nueva prueba de conocimientos y actitudes que valía el 50% de la prueba, y ese examen nuevo. Entonces, resultó que Alexander Vega apareció ganando el examen con un puntaje perfecto, que esto es completamente ilógico si uno contrasta contra la carrera académica de Alexander Vega, no la tiene, no es un señor versado y no se ha destacado por ninguna producción académica de nada.

Yo no estoy cuestionando la legitimidad de los magistrados que en ese momento cambiaron el concurso, pero yo sí haría un llamado para que se haga una revisión al concurso y se ajustara, porque vamos a tener nueva elección de registrador el próximo año. Pero lo que vemos ahora es que al parecer no solo tenemos un registrador que no tiene las capacidades, sino que habría falsificado su propia experiencia laboral, y usando empresas familiares”

¿Por qué debe renunciar el magistrado Alexander Vega?

“Necesitamos discutir el Código Electoral en un ambiente de confianza, cosa que no inspira Vega, y lo segundo por lo que tiene que renunciar es por las elecciones locales de 2023. Se imaginan él poniendo en peligro la legitímidad de todos los alcaldes del pais, de todos los gobernadores del país, de los concejales, y de todos los diputados”.

¿Por qué hasta el momento ninguna investigación contra el registrador ha prosperado?

“A propósito de la denuncia que hicimos este jueves, nosotros desde el miércoles estamos radicando las solicitudes ante las autoridades competentes para que investiguen las dos empresas familiares que no tienen ningún movimiento contable, pero que siguen aumentando de manera curiosa sus activos de casi mil millones de pesos el año pasado, y que su patrimonio va en casi cuatrocientos millones”

¿Cuáles son las razones por las que a usted le preocupa que el actual registrador continúe en su cargo?

“Desde que tuvo su cargo como personero de Chía, él incurrió en irregularidades que fueron sancionadas por la Procuraduría en primera y segunda instancia al interior de esta personería. Fue personero de 2004 a 2008, y sancionado en 2011, y qué casualidad, eso es lo que ahora está pretendiendo con la Registraduría.

Para 2014, empezó hacer amistades políticas con el Ñono Elías, con toda esta politiquería que ahora está en la cárcel, del Partido de la U, y todo ese combo son los que viabilizan la candidatura como Magistrado Electoral, pero oh sorpresa, que él no podía ser magistrado porque la sanción de la Procuraduría con copia a su hoja de vida, por los hechos cuando fue personero, no podía certificar buen crédito, que es necesario para los altos cargos del Estado”.

Él se va un mes antes, y se va a donde el exprocurador Alejandro Ordóñez, y le pide que revoque el fallo, como si nunca hubiera existido. Y entonces Ordóñez en tres semanas le levantan la sanción, le limpian la hoja de vida, y catorce días después lo elige el Congreso de la República como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Entonces ahí hay un episodio desconocido, que el país tiene qué conocer.

Estando allí, un candidato al Senado de Antioquía, Andrés Guerra, lo denunció en su momento porque Vega le estaba pidiendo mil doscientos millones de pesos para asegurarle la curul en el Senado, y Guerra fue y lo denunció en medios de comunicación. La Fiscalía nunca hizo nada.

En el tema de Odebrecht hay unas llamadas telefónicas entre Alexander Vega, siendo magistrado del Consejo Nacional Electoral, que dura horas y horas esa llamada, y lo que estaba haciendo era cerrarle todas las investigaciones a sus amigos que estaban salpicados, y eso, súmale la Registraduría, y en 2020 un Código Electoral que aprobó a las patadas, mal tramitado, y que por eso lo tumbó la Corte”.