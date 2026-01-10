Así fue la operación de los militares colombianos que terminó con la neutralización de alias Santiago, temido cabecilla del ELN

El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional informaron este sábado sobre una operación militar que terminó con la neutralización de Hernán Chica Palacios, alias Santiago, máximo cabecilla del frente occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el municipio de San José del Palmar, Chocó.

La operación se llevó a cabo el pasado 4 de enero, cuando tropas de la institución llegaron hasta este municipio para abatir a “Santiago”, un hombre con gran injerencia en este departamento, quien se encontraba por debajo únicamente de “Antonio García”, máximo comandante del ELN.

“Tras la orden emitida en noviembre por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un consejo de seguridad en Quibdó, se desplegaron tropas por tierra, río y aire durante tres semanas para localizar a este objetivo de alto valor estratégico. Alias ‘Santiago’ fue ubicado en zona rural de San José del Palmar, donde se produjo un combate que permitió neutralizarlo”, expresó el Ejército Nacional.

Las autoridades habían establecido una recompensa de hasta 1.600 millones de pesos para quien brindara información que permitiera dar con su paradero y posterior caída de este peligroso criminal, quien contaba con más de 28 años de trayectoria y se encargaba de articular y dinamizar las diferentes negociaciones con carteles narcotraficantes de varios países.

“Santiago” también era un emisario con los carteles mexicanos para llevar a cabo el tráfico internacional de droga, así como la articulación de acciones en el Pacífico chocoano y el ordenamiento de más de 10 paros armados, lo que generó desplazamientos forzados en comunidades del Chocó. “Más temprano que tarde caerán los cabecillas que tanto daño le hacen a Colombia”, expresó el ministro Pedro Sánchez.

Este hombre tuvo gran influencia en acciones terroristas en otros departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda. Chica Palacios cumplía un papel clave en la dinamización de la extorsión y el secuestro para el ELN, siendo el reemplazo de “La Abuela” o “Marta”, quien durante varios años fue la máxima comandante del frente de guerra occidental de ese grupo armado.