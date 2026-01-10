¡Juegos de infarto! Conozca las llaves de las semifinales de la Copa de África tras la eliminación del vigente campeón

Con un gol y una asistencia, Victor Osimhen se bastó para tumbar a Argelia (2-0) este sábado en Marrakech y Nigeria desafiará a Marruecos en semifinales de la Copa de África, mientras que Egipto eliminó al vigente campeón Costa de Marfil (3-2) y se cita con Senegal.
En una final anticipada, Nigeria dominó la primera parte ante Argelia pero no consiguió marcar. Sí encarriló su pase rápidamente en la segunda mitad con un salto colosal de Osimhen para marcar de cabeza (47’).
El mejor jugador de África en 2023 se mostró a continuación generoso para asistir a Akor Adams (57’), que regateó con sangre fría a Luca Zidane, que no había recibido goles en el torneo hasta este sábado.
“Muchas felicidades para todo el equipo por esta actuación contra un muy buen equipo argelino. Para mí, simplemente hice mi trabajo, intento luchar por el equipo, aportar goles y asistencias”, señaló Oshimen al recoger el premio al mejor jugador del partido.
Subcampeón hace dos años ante Costa de Marfil, Nigeria llegó a Marruecos dolida por su fracaso en la clasificación al próximo Mundial, pero sueña con conquistar su cuarto título continental.