“No se ha concretado ni el 1 %”: Edmundo González critica las demoras en la liberación de presos políticos en Venezuela

Luego de que este jueves pasado se anunciara en Venezuela que serían liberados distintos presos políticos en el país vecino, familiares y organizaciones denuncian que la medida no se ha materializado como se esperaba. Edmundo González Urrutia, presidente electo tras las elecciones del 2024, escribió en sus redes sociales que “no se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas”.

De acuerdo con lo que aseguró, los allegados de los detenidos permanecen sin respuestas oficiales, “sin información clara, sin listas y sin certezas”, lo que ha prolongado la incertidumbre desde que se hizo público el anuncio.

Además, compartió que su hija, Mariana González, “ha estado presente todos los días, acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios. Exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales”, afirmó.

Desde su perspectiva, la demora en estas liberaciones tienen efectos directos sobre las víctimas. “La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías”, señaló.

Es por ello que insistió en que los anuncios oficiales deben traducirse en hechos concretos. “La libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad”.

Finalmente, resaltó que cada hora sin respuestas agrava la situación de las familias. “Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre”.