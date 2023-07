Por ello, la Fiscalía decidió imputarle cargos a García Arizabaleta y no pudo seguir con su candidatura y su partido le pidió la renuncia. Con un comunicado en redes sociales, anunció que no solo desertaría de su candidatura, sino que también se alejaría del CD.

Ante la investigación de la Fiscalía por este caso, Daniel García Arizabaleta consiguió que un juez le avalara el principio de oportunidad y se comprometió a ser “testigo directo del conocimiento que tenía el indiciado (Óscar Iván Zuluaga) que a su campaña política por la presidencia para el periodo 2014-2018 ingresaron dineros de la multinacional Odebrecht”.

Gracias al principio de oportunidad por sus testimonios, Arizabaleta consiguió la impunidad.

Este sábado, Revista Semana reveló unos audios que habría grabado García Arizabaleta y en los que al parecer Óscar Iván Zuluaga afirmaría que sabía lo que había pasado en su campaña con los dineros de la multinacional; cabe aclarar que, aunque parece evidente que se refiere a los dineros que habrían ingresado a su campaña, el excandidato en ningún momento menciona directamente a la multinacional Odebrecht.

Le recomendamos: Caso Odebrecht: Fiscalía imputará a Óscar Iván Zuluaga, a su hijo David Zuluaga y a la exministra Cecilia Álvarez

Entre los audios, que aparentemente son de una conversación entre Zuluaga y Arizabaleta tras perder las elecciones en segunda vuelta contra Juan Manuel Santos, el excandidato le comenta a García que le confesó todo al padre Arturo, un sacerdote muy querido por Zuluaga.

“Yo fui y le dije ‘padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Le conté la verdad de las cosas”, dice Zuluaga en los audios. García le pregunta: “¿Le contó toda la historia?”.

Zuluaga, sin largas, le dijo que sí. “Le dije: ‘padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’, y me dijo algo sabio y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: ‘uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’.

“Le dije: padre, aquí hay un secreto que hemos tenido con Daniel y con mi hijo, un secreto de sangre que hemos compartido”, añade el audio.

Puede leer también: Fiscalía otorga principio de oportunidad a exdirector de Invías y será testigo clave contra Óscar Iván Zuluaga por Odebrecht