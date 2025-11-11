Oposición en crisis: 5 disputas amenazan la unidad de cara a la consulta antipetrista

Cinco frentes de batalla abiertos –y al rojo vivo– son evidencia de las dificultades, diferencias y aprietos que hoy dividen a sectores de centro y derecha de cara a las elecciones de 2026. Este virus no respeta a nadie, persiste en el Centro Democrático –una de las cabezas del eje–; se desarrollan en el Partido Conservador; florece entre el bloque de exgobernadores que reivindican las regiones; se recrudece entre aspirantes del calibre de Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, y adquiere nuevos matices entre figuras como Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo.
Todo esto pasa justo cuando restan poco más de cuatro meses para las consultas interpartidistas y mientras los sectores de izquierda parecen estar más cohesionados en búsqueda de permanecer otros cuatro años en el poder. ¿Son conflictos si se quiere normales en plena época electoral? ¿o de fondo hay fisuras cada vez más visibles que impedirían la unidad?
“Hay sectores muy diversos. Por ello, es normal que las fisuras estén aumentando a medida que la coalición vaya ampliándose o teniendo más sentido. Hay unos personajes muy importantes. Esos conflictos son normales precisamente cuando estamos hablando de un espectro muy amplio”, explica el profesor Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.
Sin embargo, advirtiendo que los diferentes partidos y personalidades son diversas, Rojas señala que la unión de los grupos en disputa aún parece difusa y bien podría concretarse en un escenario de segunda vuelta.
“Las peleas sí afectan, pero no de la misma manera. Hay unas que se resuelven más rápido, como la encuesta del Centro Democrático. Hay otras que van a esperar hasta marzo, como el caso de Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, pero podrían anticiparse decisiones. Incluso, algunas candidaturas podrían ceder y adherir a otras”, remata.
La tormenta creciente contrasta con la urgencia de varios sectores, declarados en oposición al Gobierno de Gustavo Petro, por llegar unidos a la consulta. Cómo superen las diferencias y a qué acuerdos lleguen será clave para lo que viene en 2026. Este es el panorama en cada frente.