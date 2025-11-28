“No he sido capaz de ver los videos”: hermano de Jaime Esteban Moreno reveló cómo su familia se enteró de la tragedia

David Moreno, hermano de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que falleció tras recibir una fuerte golpiza en la madrugada del pasado 31 de octubre, tras salir de una fiesta de Halloween, rompió el silencio y reveló cómo su familia se dio cuenta de la tragedia.
En su relato, detalló los momentos previos y posteriores al ataque que, según sus palabras, dejó a su hermano en “un estado de indefensión”, dijo en entrevista con La FM. David Moreno recordó que el 30 de octubre fue la última vez que vio a su hermano antes de la agresión.