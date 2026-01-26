Gobierno Petro incumple por tercer año la meta de recaudo: faltaron $9,4 billones en impuestos en 2025

El recaudo tributario con el que Colombia cerró 2025 alcanzó el mayor nivel anual registrado hasta ahora. Sin embargo, por tercer año consecutivo, el resultado no fue suficiente para cumplir la meta fijada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que vuelve a poner presión sobre las cuentas fiscales.

De acuerdo con las cifras oficiales, durante el año pasado se recaudaron cerca de $296 billones en impuestos. Aunque se trata de un monto histórico, quedó $9,4 billones por debajo del objetivo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que proyectaba ingresos por $305,5 billones.

Puede leer: Ecopetrol irá a la justicia por cobro de IVA del 19% que la Dian le exige desde 2022

Pese al incumplimiento, el balance final fue menos negativo de lo que se anticipaba meses atrás. El director encargado de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, había advertido que el faltante podría rondar los $11 billones, una brecha que finalmente se redujo.

La reducción de la diferencia estuvo apoyada, en buena medida, por el repunte del recaudo en el último mes del año. En diciembre, la Dian registró ingresos por $18,9 billones, lo que representó $4,5 billones más que en el mismo mes de 2024. Este aumento, cercano al 30%, contribuyó a mitigar el incumplimiento frente a la meta anual.

No obstante, el balance sí superó las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que proyectaba que el recaudo neto estaría $8,3 billones por debajo de la meta de la autoridad tributaria.

Vea aquí: Gobierno Petro alista la prórroga de la emergencia económica; esto es lo que viene

Aun así, el resultado confirma una tendencia reiterada durante el actual Gobierno. En 2023, el recaudo bruto alcanzó los $279,4 billones, lo que representó el 96,3% de la meta prevista. En 2024, los ingresos tributarios rondaron los $294 billones, con un cumplimiento superior al 97%. En 2025, aunque se superó el monto de años anteriores, la meta volvió a quedar sin cumplirse.