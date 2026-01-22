Gobierno Petro alista la prórroga de la emergencia económica; esto es lo que viene

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional avanza en la prórroga de la emergencia económica, una vez se cumplió el plazo inicial de 30 días desde la expedición del decreto en diciembre. “El anuncio de las medidas se hará en el momento oportuno. Ya se agotaron los primeros 30 días de la emergencia económica y, para darle continuidad, es necesario expedir previamente una declaratoria de prórroga o, en su defecto, una nueva emergencia, para lo cual el Gobierno dispone de un plazo de hasta 90 días”, explicó el jefe de la cartera de Hacienda. Puede leer: Petro recusa a magistrado Ibáñez por “intervenir” en debate de emergencia económica

Faltan $4 billones para recaudar en Colombia con la emergencia económica

El ministro explicó que los dos decretos que ya fueron expedidos en el marco de la emergencia económica están garantizando cerca de $12 billones; sin embargo, el total de la ley de financiamiento era de $16,3 billones, por lo que aún requieren otros $4 billones adicionales. “Estamos evaluando la posibilidad de adoptar otras medidas que nos permitan cubrir ese faltante de recursos, ya que aquello que no se logre garantizar mediante nuevos ingresos tributarios implicaría necesariamente una reducción del presupuesto”, dijo. El ministro también se refirió a la posibilidad de que se caiga en la Corte Constitucional la emergencia económica y, aunque no dio detalles, dijo que tienen “opciones alternativas”. “En varias ocasiones nos han preguntado cuál es el plan B, y normalmente preferimos no hablar de un plan B cuando aún estamos ejecutando el plan A. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando la ley de financiamiento estaba en discusión en el Congreso. En su momento adelantamos un debate amplio, franco y sincero, con total disposición a encontrar alternativas en el Congreso de la República”, agregó. Además: Corte Constitucional inicia revisión del decreto de emergencia económica: solicita pruebas e información adiciona

A renglón seguido, precisó: “Sin embargo, cuando se adoptó una decisión que no respondió a criterios técnicos sino políticos, orientada a afectar al Gobierno mediante la reducción y la no aprobación de la ley, tuvimos que acudir a un plan alternativo. En esta oportunidad, también contaremos con opciones alternativas”.

Los impuestos de la emergencia económica

Lo que se sabe hasta ahora es que la emergencia económica podría prorrogarse hasta por 90 días adicionales y venir acompañada de un nuevo paquete de impuestos. La declaratoria vigente, que actualmente está bajo revisión de la Corte Constitucional, ya incorporó varios cambios tributarios de alto impacto. Uno de los más relevantes es el ajuste al impuesto al patrimonio. La base gravable mínima se redujo de 72.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) a 40.000 UVT, equivalentes a cerca de $2.000 millones, lo que amplía de forma significativa el universo de contribuyentes obligados a pagar este tributo.