Otty Patiño no ve opciones para retomar diálogos con el Eln: “no veo la más mínima luz de esperanza”

Otty Patiño, consejero comisionado de paz, respondió a la propuesta –que hizo la guerrilla del Eln– de retomar los diálogos de paz, proceso que está estancado desde enero pasado. El funcionario aseguró que volver a la mesa, al menos por ahora, no es viable.

“La posibilidad de reanudar los diálogos con ellos se pensó en este año a principios de enero, pero con los hechos del Catatumbo ellos le dieron una patada a esa posibilidad y por eso el presidente decidió la suspensión de conversaciones”, apuntó Patiño.

De esa manera, cerró la puerta a la posibilidad de reabrir los diálogos con la guerrilla.

Es que Pablo Beltrán, jefe negociador por el lado de la guerrilla, publicó un video en el que afirmó que el ELN estaría dispuesto a volver a sentarse a conversar con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Tenemos qué mirar cómo le damos fin al conflicto armado, pero también cómo acordamos transformaciones que cambien las causas que generan el conflicto”, señaló Beltrán y añadió: “Nosotros somos de la idea de que sí es posible lograr acuerdos y llegar a una solución política”.

La mesa de diálogos está suspendida desde enero pasado tras la escalada violenta de esa guerrilla en el Catatumbo. Sin embargo, desde el 11 de abril de 2024 las conversaciones no reportaban ningún avance significativo por cuenta de varias peticiones del ELN que resultaban difíciles de cumplir.

Patiño subrayó que las declaraciones de Beltrán son una luz de esperanza, sin embargo, advirtió que retomar los diálogos ahora es una posibilidad que, cada vez más, está más lejana.