Este lunes se reabre la negociación del salario mínimo tras suspensión provisional: aquí los detalles

¿Cómo cambiará el salario mínimo?

El ambiente de la negociación anticipa tensiones. El Gobierno ha reiterado su intención de mantener el incremento del 23,7 %, al que denomina “salario vital”, mientras que varios gremios empresariales han advertido que el ajuste debería ubicarse por debajo de los dos dígitos. Entre las organizaciones empresariales que participarán en la mesa están la AndiI, Acopi y la SAC. Por el lado de los trabajadores asistirán las tres centrales obreras: la CUT, la CGT y la CTC. Acopi ha insistido en que el incremento debe obedecer a la fórmula tradicional que suma inflación más productividad laboral. Bajo ese criterio, el aumento estaría alrededor del 7,2 %. Además, una de las novedades será el regreso de Fenalco a la mesa de negociación, gremio que demandó el incremento ante el Consejo de Estado.

Evolución del salario mínimo. Foto: El Colombiano

Gobierno respeta decisión del Consejo de Estado frente al salario mínimo

Aunque el presidente Petro manifestó que no comparte la decisión del Consejo de Estado, aseguró que respetará la determinación judicial y expedirá un decreto transitorio mientras se resuelve de fondo el caso.

El jefe de Estado anunció que solicitará aclaraciones al alto tribunal, ya que la suspensión del decreto se basó en la necesidad de ajustar su motivación a los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 de 1999. Según explicó, en el auto se habría omitido un elemento central: el carácter prevalente de la protección constitucional al trabajo. “Esa sentencia ordena que el aumento salarial habrá de reflejar, con carácter prevalente, la especial protección constitucional del trabajo y la necesidad de mantener una remuneración mínimo vital y móvil”, indicó el mandatario, al citar los artículos 25 y 53 de la Constitución.

Petro sostuvo que, incluso cuando no exista consenso en la Comisión de Concertación, el incremento debe garantizar una remuneración “mínima vital y móvil”. A su juicio, ese criterio no se aplicó de manera estricta en años anteriores, lo que habría generado un rezago del salario mínimo frente al costo real de la canasta básica. El Gobierno prevé que el nuevo decreto incorpore fundamentos constitucionales y estudios técnicos actualizados, mientras se espera el fallo definitivo del Consejo de Estado. Aunque el tribunal otorgó un plazo de ocho días, el presidente advirtió que será necesario más tiempo para sustentar por qué el principio de prevalencia constitucional debe reflejarse en el nuevo acto administrativo. Le puede gustar: Petro expedirá nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo y cita a reunión a empresarios y sindicatos

Convocatoria a marchas y defensa del “salario mínimo vital y móvil”

En paralelo a la negociación institucional, el mandatario convocó a movilizaciones ciudadanas. A través de su cuenta en la red social X, invitó a los colombianos a marchar el próximo jueves a las 4:00 p.m. en todas las plazas públicas del país para defender el derecho a un salario mínimo vital y móvil.

Este lunes 16 de febrero se reunirán empresarios y centrales obreras para reabrir negociación del salario mínimo. FOTO COLPRENSA.

El presidente recordó que la Corte Constitucional ha establecido desde 1991 que el salario mínimo debe ser vital y móvil, es decir, ajustarse cada año teniendo en cuenta variables como la inflación, el crecimiento del PIB y la productividad. Según afirmó, estudios sobre el rezago del salario frente a la productividad laboral y el cálculo del salario relativo en Colombia respaldan la necesidad de garantizar un ingreso digno para los trabajadores. Con este panorama, la negociación del salario mínimo 2026 arranca en medio de una fuerte disputa jurídica, económica y política, cuyo desenlace dependerá tanto del consenso en la mesa de concertación como de la decisión final del Consejo de Estado.

Bloque de preguntas y respuestas