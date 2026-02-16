Este lunes se reabre la negociación del salario mínimo tras suspensión provisional: aquí los detalles

Este lunes 16 de febrero, a las 10:00 a.m., se reanuda la negociación del incremento del salario mínimo para 2026 en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en un escenario inusual marcado por la suspensión provisional del aumento decretado por el presidente Gustavo Petro.
La reunión fue convocada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por instrucción del mandatario, y contará con la participación de representantes de las centrales obreras, los sindicatos y los principales gremios empresariales del país.
El nuevo encuentro se produce después de que el Consejo de Estado suspendiera de forma provisional el incremento del 23,7 % que había sido fijado por decreto presidencial, decisión que obligó a reabrir el diálogo entre las partes.