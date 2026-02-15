Al presidente Petro no le gustan los medios colombianos: de 25 entrevistas, solo una fue local

Toda democracia se puede medir por el acceso directo que tiene la prensa a los tomadores de decisiones en el poder. Casos preocupantes en todo el mundo de restricciones y censura al periodismo son recurrentes. En Colombia, vemos que además de atacar a la prensa, el presidente Gustavo Petro no da entrevistas a los medios nacionales. Es más, a veces ni es necesario que exista una coacción directa, solo basta con amedrentar y realizar actos de acoso judicial. Justamente, hace tan solo una semana, se celebró el Día del Periodista en Colombia y EL COLOMBIANO, en diálogo con la Fundación para la Libertad de Prensa, estableció que solo el año pasado en Colombia hubo 469 agresiones contra la prensa; de ellas, 192 fueron amenazas y 61 casos de estigmatización.

A pesar de que el panorama no es precisamente alentador, hay otro aspecto que se suma a esta diatriba: el silencio. O la decisión, particular, de omitir el acceso libre a la prensa de tener interlocución directa con los poderosos. Una de las alarmas más llamativas durante este gobierno de Gustavo Petro, es que las entrevistas a medios nacionales cada vez es menor. Es más, durante un solo año, todo el 2025 y lo que lleva corrido del 2026 la Presidencia de la República solo se le dio una entrevista a un medio nacional.

Solo una entrevista

La Presidencia de la República respondió formalmente a un derecho de petición que EL COLOMBIANO interpuso, sobre la aparente mayor frecuencia de entrevistas concedidas por el presidente Gustavo Petro a medios internacionales frente a nacionales. En su respuesta, la entidad negó que exista una política de preferencia y explicó que la programación de estos espacios depende, ante todo, de la disponibilidad en la agenda presidencial. El oficio, a fecha de febrero de 2026 y suscrito por el secretario para las Comunicaciones y Prensa, Gerardo Augusto Cubides Cuadrado, precisa que “no existe una preferencia institucional por medios de comunicación nacionales o internacionales” y que la concesión de entrevistas está sujeta “principalmente, a la disponibilidad de su agenda, la cual está determinada por compromisos de carácter nacional e internacional” .

La comunicación oficial se produjo tras una solicitud en la que se preguntó por las razones de la reiteración de entrevistas a medios extranjeros, el número discriminado de espacios concedidos en 2025 y lo corrido de 2026, la justificación frente a reclamos de medios nacionales y la dependencia responsable de seleccionar los medios escogidos para esta comunicación directa con el presidente.

El balance oficial

Como respuesta, la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, también remitió un archivo consolidado con el registro de entrevistas otorgadas durante 2025 y las primeras semanas de 2026 del presidente Gustavo Petro. El listado evidencia la preferencia particular por otorgarle entrevistas a diferentes medios internacionales en la agenda de comunicaciones del jefe de Estado durante 2025. Entre las entrevistas registradas, que son un total de 27, y 25 son a medios internacionales figuran: El 31 de enero de 2025 a Univisión Internacional; el 12 de febrero de 2025, a Al Jazeera, desde Dubái; el 21 de febrero de 2025, a El País, de España; el 11 de junio de 2025 a CNN en Español, desde Cali; el 24 de septiembre de 2025 a la BBC, en Nueva York; el 8 de noviembre de 2025 a la DW Español, en Santa Marta; y el 12 de noviembre de 2025 a NBC News en Casa de Nariño.

También se reportan encuentros con The New York Times y otros medios internacionales, así como entrevistas concedidas en Arabia Saudita y Egipto. Dentro del registro de 2025 aparece una entrevista catalogada como nacional: la realizada el 1 de mayo con el personaje Juanpis González en la Casa de Nariño. Sin embargo, si bien esta entrevista fue realizada por una persona colombiana, al final fue en medio de un programa de humor. No es directamente una entrevista periodística que cumple con criterios particulares relacionados al oficio. Ya este año, el 3 de febrero de 2026 se registra, además, una entrevista para W Radio Colombia, siendo esta la única entrevista a un medio nacional entre 2025 y lo que se lleva de este año. Además, se dio en el contexto del encuentro entre Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. A esta entrevista, Presidencia la cataloga como una “entrevista nacional e internacional”. Aunque el documento no incluye un cuadro estadístico consolidado, la discriminación por medio permite advertir que la mayoría de entrevistas formales consignadas en el periodo analizado corresponden a cadenas y medios extranjeros.

La explicación: agenda y pluralidad

Frente a los reclamos por la falta de oportunidad a medios nacionales para entrevistas con el presidente Gustavo Petro, desde esta depencia se sostuvo que no programar un espacio no equivale a una negativa deliberada. “La no programación de una entrevista no constituye un rechazo, sino que obedece a limitaciones de agenda del señor Presidente, así como a la atención prioritaria de actividades propias del ejercicio de sus funciones constitucionales”, se señala en el derecho de petición. Lea más: ¿Verónica Alcocer estuvo detrás del negocio de los Gripen? La denuncia que podría destapar otro escándalo en el Gobierno Petro Por otro lado, en el documento se insiste en que durante el actual Gobierno se han concedido entrevistas, ruedas de prensa y declaraciones a medios “nacionales, internacionales, regionales, alternativos y digitales”, en un ejercicio que —según la entidad— respeta los principios de pluralidad y libertad de prensa. No obstante, es claro que, si bien tal vez no exista una determinación particular para no conceder entrevistas a medios nacionales, sí hay una preferencia evidente por dárselas a medios internacionales. Algo que va en contraposición con aquello de lo que, desde siempre, el presidente Gustavo Petro se ha abanderado: las causas que afectan directamente a los colombianos. Pero si no se les dan entrevistas a los medios nacionales, ¿cómo se puede interpelar directamente al Gobierno? Entérese: La telenovela de los aviones Gripen: presuntos sobrecostos, inconveniencia en pleno déficit fiscal y la sombra de la primera dama El derecho de petición también indagó por la dependencia o funcionario encargado de seleccionar los medios —nacionales o internacionales— a los que el presidente concede entrevistas. En su respuesta, la Presidencia indicó que la gestión y coordinación de estos espacios se desarrolla de manera articulada entre varias instancias: el Despacho del Presidente, la Jefatura de Despacho Presidencial, la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa. No se menciona un funcionario único responsable de la decisión final, sino un proceso coordinado conforme a las competencias funcionales de cada dependencia.

¿Afan por lo internacional?