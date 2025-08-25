¿En el petrismo no lo quieren? Así han sido los mensajes de rechazo del Pacto Histórico hacia Daniel Quintero

Parece más que inminente que de cara a las elecciones del 2026 Daniel Quintero Calle y el Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro vayan por caminos separados, pues ante las críticas recientes del exalcalde hacia esa colectividad, figuras de ese partido cercanas al presidente han manifestado públicamente su rechazo hacia el exmandatario de Medellín.

Dentro del grupo de personas destacadas del Pacto Histórico que han liderado su voz para oponerse a la presencia de Quintero Calle en la consulta del petrismo que elegiría un candidato presidencial están Ángela María Robledo, Carlos Carrillo y Susana Muhamad.

La que fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en el 2018, Ángela María Robledo, fue directa en uno de sus trinos y manifestó su deseo de que sólo tres personas estén en la consulta del Pacto Histórico a finales de este año.

“Espero que en la consulta del Pacto Histórico en octubre sólo participen quienes de tiempo atrás hayan aportado a una agenda de izquierda y sean personas sin tacha de corrupción”, posteó la excongresista mencionando en su lista de candidatos a la consulta a Susana Muhamad, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar.