Paloma logra voltear apoyos de Abelardo en partidos tradicionales y otros secretos en De Buena Fuente

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia no solo viene subiendo en las encuestas sino también en los apoyos de partidos políticos con estructura y presencia regional.
Según conoció este diario, tras los resultados de las elecciones legislativas, hay un nuevo pulso al interior de Cambio Radical porque una buena parte de los congresistas electos y de la bancada actual se inclina por ella. Pero otros líderes de la colectividad como el clan Char o el senador Carlos Fernando Motoa estaba jugado por Abelardo de la Espriella.
Algo parecido estaría sucediendo en el Partido Conservador. “Fincho” Cepeda, directivo de los conservadores, se estaría inclinando más por la líder uribista.
Tanto Cambio Radical como el Partido Conservador tienen estructura política en todo el país y podrían sumarle votos a Paloma que no serían del espectro del voto de opinión.
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