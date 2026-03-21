Paloma logra voltear apoyos de Abelardo en partidos tradicionales y otros secretos en De Buena Fuente

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia no solo viene subiendo en las encuestas sino también en los apoyos de partidos políticos con estructura y presencia regional. Según conoció este diario, tras los resultados de las elecciones legislativas, hay un nuevo pulso al interior de Cambio Radical porque una buena parte de los congresistas electos y de la bancada actual se inclina por ella. Pero otros líderes de la colectividad como el clan Char o el senador Carlos Fernando Motoa estaba jugado por Abelardo de la Espriella. Algo parecido estaría sucediendo en el Partido Conservador. “Fincho” Cepeda, directivo de los conservadores, se estaría inclinando más por la líder uribista. Tanto Cambio Radical como el Partido Conservador tienen estructura política en todo el país y podrían sumarle votos a Paloma que no serían del espectro del voto de opinión. Lea también: ¿Quién gana en segunda vuelta? Solo Paloma Valencia tendría empate técnico con Iván Cepeda, según nueva encuesta

¿MinJusticia, alejado de las altas cortes?

En voz baja, varios magistrados de las altas cortes dicen que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, no ha estado tan activo en querer establecer puentes con ellos. Según fuentes consultadas por este diario, Cuervo no vería como prioridad acercarse a los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, y eso ha generado molestia. Para esta altura del mandato del presidente Gustavo Petro, la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial está deteriorada. Entre otras cosas, porque el jefe de Estado ha tenido comentarios desobligantes para magistrados y también porque el petrismo interpreta que cualquier decisión que tome un alto tribunal debe ser a favor de un proyecto del Gobierno y no en contra.

El liberalismo de Envigado se unió a Paloma