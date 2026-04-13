Paloma Valencia visitó Rionegro tras amenazas: “los violentos deben estar asustados, no nosotros”

La candidata presidencial Paloma Valencia visitó Rionegro, Antioquia. Allí se reunió con un grupo de adultos mayores en compañía del expresidente Álvaro Uribe y de sus compañeros de la Gran Consulta Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria. La candidata mencionó ante los medios de comunicación las amenazas que se viralizaron en redes sociales, en las que se vio su nombre en una corona fúnebre junto a una foto en blanco y negro y el 2026 como su fecha de muerte. También se viralizó una imagen igual pero dirigida a Abelardo de la Espriella. “No vamos a parar hasta tener una Colombia donde nos podamos sentir seguros. Por eso estamos en la política, porque no queremos que sean los violentos quienes deciden qué se puede decir, los que deciden quiénes pueden hacer política y los que le eligen el voto a los ciudadanos, pidiendo el voto por Cepeda y tratando de amedrentar a quienes no acompañamos a este gobierno”. Lea también: Paloma Valencia y Oviedo presentan su plan de Gobierno: sus principales propuestas Reiteró que seguirá teniendo convocatorias en plazas públicas, pese a las amenazas: “estamos en la plaza pública, porque los violentos son los que tienen que estar asustados, no nosotros”.

La propuesta de Paloma Valencia para adultos mayores

El eje principal de la visita a Rionegro fue la presentación de la política del adulto mayor: “Este Gobierno tiene 23.000 ancianos menos que el gobierno Duque, entonces subieron la plata, pero sacaron una gente del programa. El compromiso de nuestro Gobierno es llegar a los 3 millones de ancianos pobres que necesitan ese subsidio, y lo vamos a llevar en los 250.000 pesos que se merecen, pero me comprometo a irlo subiendo para que en las ciudades más costosas podamos llevarlos a los límites de pobreza monetaria y que podamos aumentarlo hasta el final del Gobierno”. Luego, dijo que, pese a ser quien denunció la reforma pensional del gobierno Petro, eso no tendría que ver con el subsidio, según ella: “Algunos dirán, pero ¿por qué denunciaste la reforma pensional de Petro, que dicen que es la que garantiza el subsidio? Dejemos claro que sin reforma pensional el subsidio al adulto mayor existe, hoy se paga y la reforma pensional no está funcionando”.

La elección de Rionegro para esta presentación no fue en vano. Según dijo Valencia, “este fue el municipio donde se pagaron los primeros subsidios de adulto mayor en 1994, para que quede claro que no se los inventó este gobierno. Y también es falso que, porque yo haya demandado la reforma pensional para proteger el ahorro de los trabajadores e impedir que les dejen una deuda a los jóvenes de Colombia, yo vaya a acabar con ese subsidio”.

Críticas a Iván Cepeda y la “paz total” del gobierno Petro

La candidata del Centro Democrático y la Gran Consulta habló del escándalo por la rumba en la cárcel de Itagüí. En ese momento aprovechó para criticar al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda: “La paz total de Cepeda le ha servido muy bien a los bandidos, que hasta fiesta hacen en las cárceles sin que haya ninguna sanción para ellos, y Cepeda le llama paz a que los delincuentes hagan lo que quieran y no pase nada”. Lea también: Defensoría rechazó amenazas contra Paloma Valencia y pidió investigar lo sucedido

El apoyo del Partido de la U y otras figuras en su campaña

A su vez, habló del apoyo que recibió del Partido de La U: “estamos muy contentos de que llegue mucha gente a esta campaña. Uno no puede defender las instituciones y no defender al Congreso. Quiero ser una presidenta con mayorías en el Congreso para sacar los proyectos en beneficio de la gente. Y claro que hay políticos muy malucos, pero también hay políticos decentes que quieren hacer las cosas bien, y quien llega a esta campaña tiene un compromiso contra la corrupción y de trabajar por todos los colombianos.

Valencia también estuvo con el exfutbolista Camilo Zúñiga, quien la campaña dijo que sumará en la política de juventud, y con la presentadora, modelo y empresaria Sara Uribe, que lo hará en programas por la mujer.

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