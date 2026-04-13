Gobierno Petro: 71% de promesas incumplidas y ministerios con menos del 30% de ejecución, ¿dónde quedó la plata?

El Gobierno de Gustavo Petro está llegando a su fin, y desde el Legislativo —donde una de las funciones es el control político— ya han puesto la lupa sobre la ejecución del Ejecutivo. En dos informes, Luz Pastrana, representante a la Cámara del huila, y Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Bogotá presentaron cifras preocupantes. El informe de Pastrana analizó 214 promesas consignadas en el Plan de Desarrollo presentado por Petro en 2022, llamado “Colombia, potencia mundial de la vida”. El incumplimiento es del 71%. El informe de Arbeláez, por otro lado, analizó los porcentajes de ejecución de los Ministerios en el último trimestre (enero 2026-marzo 2026). El dato es preocupante: ninguno llegó al 30 % de ejecución presupuestal.

Gustavo Petro incumplió el 71% de sus propuestas

Según el informe de Pastrana, de las 214 promesas realizadas por Gustavo Petro al llegar a la Casa de Nariño, 152 no se han cumplido. De las 62 restantes hay unas parcialmente cumplidas y otras cumplidas en su totalidad. El análisis se hizo con corte al 10 de abril de 2026. “Todo eso él lo dejó reflejado en un programa de gobierno que yo me imagino que esos 11 millones de ciudadanos no leyeron, porque si se hubiese leído, yo creo que no hubieran aplaudido semejantes reformas tan salidas de los cabellos y tan inconvenientes para el país”, dijo la representante a la Cámara del Huila.

Apartado del informe de Pastrana.

En seguridad y defensa se formularon 16 promesas, de las cuales apenas cuatro se cumplieron: una de ellas fue el ajuste en términos salariales y reconocimiento de pensión que reconozca la profesionalización en condiciones dignas y justa. En paz, justicia, corrupción e institucionalidad se plantearon 21 propuestas y ocho llegaron a concretarse. Entre ellas el apoyo incondicional a la JEP, la protección de colombianos detenidos en el exterior y el fortalecimiento del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Museo de Memoria de Colombia (MMC). “En el tema de la paz, cuando nos hablaba, por ejemplo, de cumplir el acuerdo final, avanzar en el diálogo con el ELN y someter a la justicia a los grupos multicrimen, pues vemos que no hay cumplimiento. También de la eliminación del servicio militar obligatorio. Sabemos que lo único que se logró fue que a partir de 2030 ya no sea obligatorio; sin embargo, a estas alturas y como promesa de campaña, pues no se va a cumplir en el periodo del Gobierno Petro”, añadió Pastrana.

En salud se hicieron 17 promesas, pero solo se materializaron dos: la implementación de la telemedicina y la creación de un sistema nacional de riesgos laborales adaptado a distintos oficios.

Parte del informe de Pastrana.

Sin cumplir quedaron puntos como, por ejemplo: “Revitalizaremos la investigación científica y el desarrollo tecnológico en salud”. De hecho, recientemente, voces científicas colombianas pronunciaron su indignación por el presupuesto asignado para MinSalud: uno de los más bajos de la historia. En términos de vivienda, ambiente y servicios básicos, algunas de las promesas cumplidas de manera parcial fueron: “Se impulsará el saneamiento y masificación de la titulación (escrituración) como garantía del derecho a la vivienda”; “Se impulsarán los acueductos comunitarios articulando saberes tradicionales con asistencia científica y tecnológica” y “Democratizar el uso de energías limpias para generar capacidades nacionales”.

Ningún Ministerio ejecutó el 30% (o más) de su presupuesto

“Es indignante que mientras los colombianos enfrentan hambre, desempleo e inseguridad, el Gobierno tenga billones de pesos guardados sin ejecutar. Esta no es solo una cifra técnica; es la evidencia de un Estado que le está fallando a la gente, especialmente a los más vulnerables. Aquí no hay excusas, hay negligencia”, fue la frase con la que Arbeláez resumió lo que encontró junto a su equipo de trabajo frente a la ejecución presupuestal en los ministerios. Y es que la ejecución presupuestal del primer trimestre de 2026 muestra un panorama desigual entre las distintas entidades del Estado, pero ninguno ha ejecutado si quiera el 30% de su presupuesto. Algunas de las instituciones con menor nivel de ejecución son el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, cada una con un 3 % de ejecución frente a apropiaciones que superan el billón de pesos en los dos primeros casos. Le puede interesar: Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2027 arranca sin cifra total definida, pero prioriza gasto social y deuda El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación alcanza un 4 %, mientras que el Ministerio de Igualdad llega al 6 % y el de Justicia al 7 %. En un nivel ligeramente superior se encuentran el Ministerio de Ambiente y el de Transporte, ambos con una ejecución del 8 %. Les siguen el Ministerio de Trabajo con 9 %, y los ministerios de Agricultura y Hacienda, cada uno con un 10 %. Por su parte, el Ministerio de Cultura registra un 13 % y el de Comercio un 16 %.

Parte del informe de Arbeláez.

Más adelante, el Ministerio de Vivienda presenta una ejecución del 17 %, mientras que Relaciones Exteriores y el Ministerio de Telecomunicaciones alcanzan el 18 %. El Ministerio de Minas y Energía reporta un 19 %, seguido por el Ministerio del Deporte con un 20 % y el Ministerio de Educación con un 21 %.