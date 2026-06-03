Nacional no baja los brazos: estas son las remontadas que alimentan la esperanza verde ante Junior

Atlético Nacional está contra las cuerdas, pero no derrotado. La caída 3-0 frente a Junior en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay-I dejó al conjunto verdolaga obligado a protagonizar una auténtica hazaña deportiva si quiere alcanzar la anhelada estrella 19. El reto parece enorme, pero en Medellín todavía hay ilusión. La cita definitiva será este lunes desde las 5:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, escenario donde históricamente el verde ha construido algunas de las jornadas más memorables de su historia.
La goleada sufrida en Barranquilla golpeó fuerte al equipo antioqueño. Junior encontró espacios, aprovechó los errores defensivos y terminó imponiendo las condiciones de una manera contundente. Nacional, por su parte, lució incómodo, sin claridad y superado en varios pasajes del compromiso. Sin embargo, el fútbol ha demostrado muchas veces que las finales no terminan hasta el último minuto y que la memoria futbolística pesa, especialmente cuando se trata de un club acostumbrado a las grandes remontadas.