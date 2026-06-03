Prima de los hermanos Mucutuy murió en combates entre disidencias de las Farc en Guaviare

La tragedia volvió a golpear a la familia Mucutuy, conocida en todo el mundo por la historia de supervivencia de cuatro niños indígenas que permanecieron 40 días perdidos en la selva amazónica tras un accidente aéreo ocurrido en 2023. Las autoridades confirmaron que una de las víctimas mortales de los recientes combates entre grupos disidentes de las antiguas Farc en Guaviare era Daniela Mucutuy, prima de los menores que protagonizaron aquel rescate que conmovió al país. La identificación se produjo en medio del proceso forense que adelanta el Instituto Nacional de Medicina Legal tras la recuperación de 48 cuerpos en una zona selvática de ese departamento, escenario de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial. Según informó la entidad, entre las víctimas identificadas hay 39 hombres y nueve mujeres. Además, se confirmó que al menos 11 de los fallecidos eran menores de edad, cuyas edades oscilaban entre los 15 y los 17 años. De acuerdo con las autoridades, cinco cuerpos aún permanecen sin identificar.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por la gravedad de los hechos y aseguró que la situación evidencia una crisis humanitaria relacionada con el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. “Once menores de edad muertos en un combate que parece una masacre”, manifestó. El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, explicó que los equipos forenses recibieron los 48 cuerpos y adelantaron un complejo proceso de identificación. “Encontramos 11 menores de edad entre los 15 y los 17 años, de los cuales ocho son hombres y tres son mujeres”, señaló. Lea más: Identificaron a 43 de los 48 cuerpos del enfrentamiento de disidencias en Guaviare; 11 eran menores de edad La muerte de Daniela Mucutuy ha generado especial conmoción debido a la historia de su familia. Según relataron sus familiares, la joven habría sido reclutada por un grupo armado ilegal aproximadamente dos años antes del accidente aéreo en el que sobrevivieron sus primos. Fidencio Valencia, tío abuelo de los hermanos Mucutuy, confirmó el parentesco durante una entrevista en Blu Radio y explicó que la madre de Daniela y la madre de los niños rescatados eran primas. También relató que perdió contacto con la joven cuando su familia se trasladó a la región amazónica, por lo que nunca volvió a verla crecer.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchas comunidades indígenas en regiones apartadas del país, donde la presencia de grupos armados favorece fenómenos como el reclutamiento forzado de niños y adolescentes. Siga leyendo: Perdidos en el Amazonas gana premio Emmy al Mejor Documental de Actualidad La preocupación también ha sido expresada por organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas ha reiterado el llamado a los actores armados para que cesen de inmediato el reclutamiento de menores y liberen a todos los niños y adolescentes que permanecen en sus filas. Las labores de identificación de las víctimas han enfrentado dificultades adicionales. Medicina Legal reveló que en algunos cuerpos fueron hallados elementos peligrosos, como estopines, lo que obligó a suspender temporalmente los procedimientos para proteger la seguridad de los peritos.