Prima de los hermanos Mucutuy murió en combates entre disidencias de las Farc en Guaviare

La tragedia volvió a golpear a la familia Mucutuy, conocida en todo el mundo por la historia de supervivencia de cuatro niños indígenas que permanecieron 40 días perdidos en la selva amazónica tras un accidente aéreo ocurrido en 2023.
Las autoridades confirmaron que una de las víctimas mortales de los recientes combates entre grupos disidentes de las antiguas Farc en Guaviare era Daniela Mucutuy, prima de los menores que protagonizaron aquel rescate que conmovió al país.
La identificación se produjo en medio del proceso forense que adelanta el Instituto Nacional de Medicina Legal tras la recuperación de 48 cuerpos en una zona selvática de ese departamento, escenario de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial.
Según informó la entidad, entre las víctimas identificadas hay 39 hombres y nueve mujeres. Además, se confirmó que al menos 11 de los fallecidos eran menores de edad, cuyas edades oscilaban entre los 15 y los 17 años. De acuerdo con las autoridades, cinco cuerpos aún permanecen sin identificar.