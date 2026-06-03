“Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado”: Alcaldía por encapuchados en la UdeA

Según quedó captado en varios videos ciudadanos, en el campus central de esa institución, ubicado en el nororiente de la ciudad, se estarían presentando manifestaciones y detonando artefactos explosivos. En las imágenes ciudadanas también se aprecian encapuchados formados en la entrada principal de esa institución, mientras decenas de estudiantes comienzan a evacuar el sitio. En otras noticias: Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional se unieron y expulsaron a encapuchados que tenían banderas de “Calarcá” De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad de Medellín en el campus habría por lo menos 40 encapuchados merodeando, que sostienen enfrentamientos con la policía antimotines. “Son capuchos, bandidos, terroristas y criminales. Quieren incendiar al país. Son uno de los brazos armados de quienes amenazan e intimidan para quedarse en el poder. Pero aquí se equivocan. Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado”, expresó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que a raíz de los disturbios tuvo que suspenderse un foro con los candidatos a rector de la institución. El mandatario seccional calificó como “terroristas” a los responsables de los disturbios y señaló que también pidió a la Policía intervenir. “Le he pedido a la Policía que intervenga y neutralice a las células terroristas que están afectando a la comunidad académica en la U. de A. El foro de candidatos a la rectoría de la institución tuvo que suspenderse hoy por la presencia de encapuchados y la orden de estos facinerosos de evacuar”, dijo. “La autonomía universitaria no es terrorismo. Los estudiantes y profesores tienen derecho a gozar del campus del Alma Mater de los Antioqueños con seguridad y tranquilidad”, agregó.

Encapuchados formados en la plazoleta central de la Universidad de Antioquia. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín los desmanes habrían comenzado desde las 10:50 de la mañana, obligando inicialmente a un cierre entre el deprimido de la calle 67 (Barranquilla), desde Punto Cero hasta la avenida Ferrocarril en ambos sentidos. Entérese: Estos son los 9 que aspiran a ocupar la rectoría de la Universidad de Antioquia

Hacia las 12:00 del mediodía, el cierre persistía y la recomendación de las autoridades era la de tomar vías alternas como el Puente del Mico, el puente Horacio Toro, la Autopista Norte o la Carrera 65. Para saber más: Atención: Estación San Germán del Metro de la 80 será la primera subterránea del sistema Entre tanto, el Metro de Medellín también informó que desde las 10:49 de la mañana la línea 1 de buses del sistema Metroplús solo opera entre las estaciones Universidad de Medellín - Minorista y entre la estación Hospital y Parque de Aranjuez. Hasta la tarde de este miércoles, el reporte de las autoridades no daba cuenta de personas lesionadas en medio de los desórdenes. Noticia en desarrollo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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