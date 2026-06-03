“Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado”: Alcaldía por encapuchados en la UdeA

Según quedó captado en varios videos ciudadanos, en el campus central de esa institución, ubicado en el nororiente de la ciudad, se estarían presentando manifestaciones y detonando artefactos explosivos.
En las imágenes ciudadanas también se aprecian encapuchados formados en la entrada principal de esa institución, mientras decenas de estudiantes comienzan a evacuar el sitio.
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De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad de Medellín en el campus habría por lo menos 40 encapuchados merodeando, que sostienen enfrentamientos con la policía antimotines.
“Son capuchos, bandidos, terroristas y criminales. Quieren incendiar al país. Son uno de los brazos armados de quienes amenazan e intimidan para quedarse en el poder. Pero aquí se equivocan. Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado”, expresó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.