Paloma Valencia demanda decreto que le da “superpoderes” a los sindicatos

La senadora Paloma Valencia radicó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el reciente decreto del Ministerio de Trabajo que reglamentó la negociación sindical obligatoria por sectores económicos, al considerar que el presidente, Gustavo Petro, pasó por encima de la Constitución para imponer exigencias que llevarán a la quiebra a los pequeños empresarios del país.
El Decreto 234 del 6 de marzo de 2026 reglamentó que los empleadores de una misma rama de actividad negocien de manera unificada con las organizaciones de trabajadores.
Lea también: Gobierno expide decreto que revive propuesta de “megasindicatos” y genera críticas de empresarios
Ante este panorama, la congresista solicitó la suspensión provisional de la normativa, pues señaló que “el Gobierno no puede crear negociaciones sindicales por sectores obligatorias para todas las empresas, sin importar si están en quiebra o no tienen los recursos para pagar las exigencias”.