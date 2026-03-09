Gobierno expide decreto que revive propuesta de “megasindicatos” y genera críticas de empresarios

La expedición del Decreto 0234 por parte del Ministerio de Trabajo encendió las alarmas en el sector empresarial colombiano. De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la iniciativa busca revivir por vía administrativa propuestas que fueron rechazadas durante el debate de la reforma laboral en el Congreso. Según el dirigente gremial, el decreto introduce la posibilidad de crear “megasindicatos sectoriales”, organizaciones sindicales con capacidad de negociar condiciones laborales para sectores económicos completos. En la práctica, esto significaría que los acuerdos alcanzados en una negociación colectiva podrían extenderse a empresas que no participaron en el proceso, obligándolas igualmente a cumplir con las condiciones pactadas. Desde la perspectiva del gremio de comerciantes, uno de los principales riesgos de la norma sería su impacto en los costos laborales de las empresas. Cabal señaló que la medida podría traducirse en nuevas cargas salariales significativas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Estas compañías, explicó, tendrían que asumir obligaciones derivadas de negociaciones colectivas en las que no tuvieron representación directa. De acuerdo con el dirigente, esta situación podría generar presiones adicionales sobre la estructura de costos de las empresas más pequeñas, que en muchos casos cuentan con márgenes financieros limitados. Otro de los puntos que ha generado mayor debate es la posibilidad de que trabajadores no afiliados a un sindicato deban realizar aportes a la organización que negoció los acuerdos sectoriales. Según Cabal, esta disposición podría obligar a trabajadores que no hacen parte de un sindicato a financiar dichas organizaciones, lo que, a su juicio, desconoce el derecho a no asociarse. El dirigente gremial sostuvo que ese principio forma parte de la libertad sindical y está protegido por la Constitución, por lo que cualquier medida que imponga contribuciones obligatorias podría generar cuestionamientos jurídicos. Ante este panorama, el presidente de Fenalco advirtió que la implementación de cambios estructurales en el modelo de negociación laboral debería ser discutida en el Congreso. En su opinión, modificaciones de este alcance —que afectan a trabajadores, empresas y al mercado laboral— requieren un debate legislativo amplio, en lugar de adoptarse mediante regulación administrativa. “El tipo de cambios que plantea el decreto tiene implicaciones profundas para el funcionamiento del mercado laboral y para las libertades individuales, por lo que deberían tramitarse en el escenario natural de discusión que es el Congreso”, señaló el dirigente.