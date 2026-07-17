Paola Holguín será la nueva ministra de Cultura del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Por medio de un video publicado este viernes 17 de julio en sus redes sociales, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó como próxima ministra de Cultura a la exsenadora del Centro Democrático, Paola Holguín.
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A través del comunicado 169 emitido en la tarde de este viernes, la Oficina de Prensa del presidente electo confirmó la integración de Holguín a la primera línea del gabinete ejecutivo, esto luego de que la exsenadora fuera una de las candidatas de su partido para ser -hace unos meses- la opción para la presidencia, la cual ganó Paloma Valencia.
Según el documento, la nueva ministra es calificada por la administración entrante como “una mujer guerrera, de la provincia y comprometida con la identidad nacional”, a quien se le ha encomendado de forma explícita “la misión de liderar la batalla cultural por la Nación”.