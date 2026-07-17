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Hospitales en Antioquia les dijeron no más a Coosalud: la EPS intervenida por el Gobierno tampoco pagó este mes

La falta de pagos de Coosalud llevó a varios hospitales de Antioquia a suspender o restringir la atención a los afiliados de la EPS intervenida por el Gobierno. El Bagre es uno de los municipios más afectados, aunque la medida ya se extiende a Urabá, el Suroeste y el Occidente del departamento.

  • Según las directivas del hospital de El Bagre, los pagos de Coosalud, que han sido incumplidos, representan, aproximadamente, el 80% de los ingresos totales del hospital. Foto: Cortesía
    Según las directivas del hospital de El Bagre, los pagos de Coosalud, que han sido incumplidos, representan, aproximadamente, el 80% de los ingresos totales del hospital. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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La EPS Coosalud, intervenida por el Gobierno Nacional, sigue siendo un dolor de cabeza para los hospitales en Antioquia debido a las millonarias deudas que tiene con estos.

El primero en confirmar la restricción de servicios a los usuarios de Coosalud fue el Hospital Nuestra Señora del Carmen, de El Bagre, en respuesta a la “crisis financiera institucional provocada por los constantes incumplimientos en los pagos por parte de la entidad promotora de salud”.

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Según informó esa unidad hospitalaria del Bajo Cauca antioqueño, los pagos de Coosalud representan, aproximadamente, el 80% de los ingresos totales del hospital. Así mismo, indicó, la falta de estos recursos impide a la institución cumplir con el pago de nóminas, proveedores e insumos médicos esenciales.

Situaciones similares a las de El Bagre viven hospitales en el Urabá, suroeste y occidente. Según la Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia (AESA), esta crisis se debe a que Coosalud no postuló los pagos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), lo que encendió las alarmas, por lo que confía en que esta semana hagan los giros respectivos.

A la fecha, el Hospital Nuestra Señora del Carmen no ha logrado formalizar los contratos para la vigencia del año 2026, lo que genera incertidumbre sobre la planificación de los servicios para la comunidad de El Bagre y sus alrededores.

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A pesar de la restricción, las directivas de ese centro aclararon que, en cumplimiento de la normativa de salud, se garantizará de forma permanente la atención de urgencias y todos aquellos servicios que pongan en riesgo la vida de los pacientes, sin importar su afiliación.

No obstante, justificaron la medida como un acto de protección a su sostenibilidad financiera, señalando que los incumplimientos de la EPS representan una violación grave a sus obligaciones legales y contractuales.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el problema central que enfrentan los hospitales de Antioquia con la EPS Coosalud y a cuánto asciende el impacto económico?
El problema central son los constantes incumplimientos en los pagos y las millonarias deudas por parte de Coosalud, una EPS que se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional.
¿Por qué la situación con esta EPS pone en un riesgo tan extremo la operación del Hospital de El Bagre?
El riesgo es crítico porque los pagos de Coosalud representan, aproximadamente, el 80% de los ingresos totales del Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Bagre. Al no recibir este dinero, el hospital se ha quedado sin los recursos necesarios para pagar la nómina de su personal, cumplirle a los proveedores y comprar insumos médicos esenciales. Además, a la fecha, ni siquiera han podido formalizar los contratos para la vigencia del año 2026.
Según los gremios de salud, ¿cuál es la causa administrativa detrás de la falta de giros de dinero a los hospitales?
De acuerdo con la Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA) de Antioquia, la alarma se encendió porque Coosalud no postuló los pagos ante la Adres (la entidad del Estado que administra los recursos del sistema de salud). Al no hacer este trámite obligatorio, la Adres no pudo liberar ni girar los recursos correspondientes a los hospitales de las subregiones de Urabá, Suroeste, Occidente y Bajo Cauca.
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