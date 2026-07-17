El dólar rebota, pero sigue barato: comprar divisas digitales cuesta hasta $159 menos que en casas de cambio

El dólar volvió a captar la atención de los colombianos luego de tocar esta semana su nivel más bajo desde julio de 2019. Aunque este viernes la divisa rebotó y cerró en $3.262,24, tras subir $40,83 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.221,41, aún se mantiene en niveles históricamente bajos, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si es el momento para comprar dólares. Un sondeo realizado por La República encontró que hacerlo a través de plataformas digitales puede ser hasta $159 más barato que acudir a una casa de cambio tradicional.
Durante la jornada anterior, el dólar alcanzó un mínimo de $3.203,75, una cotización que no se registraba desde el 25 de julio de 2019, cuando la TRM se ubicaba en $3.194,67. Sin embargo, el viernes abrió al alza, mientras los precios internacionales del petróleo Brent continuaron subiendo por las renovadas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.
Con el dólar en estos niveles, los colombianos cuentan con dos alternativas principales para adquirir la divisa: las tradicionales casas de cambio, donde reciben dólares en efectivo, o las plataformas digitales que permiten comprar y mantener dólares digitales o activos cuyo valor replica el comportamiento de la moneda estadounidense.
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