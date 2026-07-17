Invima alerta sobre tres productos peligrosos de consumo masivo: pilas si usted los tiene y lo que debe hacer

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos emitió alertas sanitarias por contaminación microbiológica, registro falso y venta ilegal. Conozca los detalles y proteja su salud. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) activó en los últimos días tres alertas sanitarias que involucran productos de uso cotidiano: una crema de peinar, un suplemento alimenticio en polvo y un jabón facial promocionado por influencers en redes sociales. A continuación, el detalle de cada alerta y las recomendaciones que la entidad hizo a la ciudadanía.

Crema de peinar con alteración microbiológica

La primera alerta corresponde a la “Crema de peinar leche de coco pal pelo con células”, un producto cosmético que se comercializa en Colombia bajo el código de Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC89337-18CO. Según el Invima, el lote 2208-124 de esta crema debe ser retirado del mercado de manera inmediata. La entidad explicó que las pruebas de laboratorio arrojaron resultados no conformes en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales, un indicador que superó el límite máximo permitido para este tipo de productos cosméticos. En otras palabras, el producto presenta una contaminación bacteriana por encima de lo que la normativa sanitaria considera seguro.

Por esa razón, el Invima pidió a quienes tengan este lote en casa que suspendan su uso de inmediato, ya que puede representar riesgos para la salud. También solicitó a la ciudadanía informar de manera inmediata al Invima o a las autoridades territoriales de salud si conoce lugares donde aún se distribuya o venda el producto. Quienes hayan usado la crema y presentado algún efecto adverso pueden reportarlo a través del sistema de farmacovigilancia disponible en la página oficial de la entidad. Además, el Invima hizo un llamado a las secretarías de salud municipales y departamentales para reforzar la inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde se comercializa este producto, y advirtió que quienes continúen distribuyéndolo podrían enfrentar medidas sanitarias de seguridad y procesos sancionatorios.

Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre retirada por Invima.Foto: Invima

Suplemento con registro sanitario falsificado

La segunda alerta, emitida el 17 de julio de 2026 desde Bogotá, tiene que ver con el producto “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía”, de la marca Fibra Plan. El Invima detectó que este suplemento circula con un registro sanitario falso, identificado como RSA 19320410, un número que la entidad nunca otorgó. La alerta se activó tras una denuncia ciudadana y las labores de inspección, vigilancia y control adelantadas por el Instituto, que comprobaron que el producto incumple la normatividad sanitaria vigente y es promocionado con afirmaciones engañosas sobre sus supuestos beneficios.

Linaza Canadiense, Té Verde y Chía. Foto: Invima

Entre las propiedades que se le atribuyen sin ningún respaldo científico ni autorización sanitaria están eliminar grasa corporal, ayudar a perder peso, fortalecer el sistema inmunológico, reducir el colesterol, los triglicéridos y la glucosa en sangre, así como aliviar la gastritis. El Invima recordó que los alimentos no pueden publicitarse con propiedades preventivas, curativas o terapéuticas si no cuentan con la autorización correspondiente, pues estas prácticas ponen en riesgo la salud de quienes los consumen. Puede leer: Cuidado con lo que toma: Invima advirtió sobre la venta ilegal de naproxeno, bicarbonato y ketoconazol adulterados

La recomendación de la entidad es clara: no adquirir ni consumir este producto. A quienes ya lo hayan comprado, el Invima les pidió suspender su consumo y reportar cualquier evento de salud asociado ante las autoridades competentes. También invitó a verificar siempre la autenticidad de los registros sanitarios a través de los canales oficiales antes de comprar cualquier alimento o bebida. Como en el caso anterior, se solicitó a las secretarías de salud territoriales reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control para ubicar este producto en el mercado, y se advirtió a distribuidores y comercializadores que no deben ofrecerlo ni venderlo en el país.

Arana SHOP: jabón facial promocionado por influencers, sin registro vigente

La tercera alerta involucra al jabón facial de la marca Arana SHOP, un producto que ganó popularidad gracias a su promoción en redes sociales como Instagram y TikTok, así como en tiendas virtuales. Sin embargo, el Invima advirtió que su comercialización en Colombia es ilegal desde el 13 de enero de este año. De acuerdo con la entidad, el producto está identificado con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC21441-23CO, el cual se encuentra actualmente en estado cancelado. Esto significa que, al no contar con un registro sanitario vigente, el jabón es considerado fraudulento y el Invima no tiene ninguna garantía sobre su calidad, seguridad o eficacia. La entidad explicó que, al desconocerse el origen del producto y las condiciones en que fue fabricado, almacenado o transportado, el riesgo para la piel y la salud general de quienes lo usan es alto. Frente a este caso, el Invima entregó tres recomendaciones puntuales para los consumidores: suspender el uso del jabón de inmediato si ya lo tienen en casa, evitar comprarlo a través de redes sociales o tiendas virtuales, y reportar a través de la página web oficial de la entidad a quienes continúen vendiéndolo. Le puede interesar: Adres anuncia que subió su presupuesto $4,2 billones para “financiamiento” de salud

Cómo verificar si un producto cuenta con registro sanitario

Ante los tres casos, el Invima insistió en la importancia de verificar la documentación de cualquier cosmético o producto de aseo antes de comprarlo. El proceso es sencillo: basta con ingresar a la página www.invima.gov.co, dirigirse a la sección de Servicios en Línea y luego seleccionar la opción Consulta Registro Sanitario. La entidad también solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales intensificar las labores de inspección, vigilancia y control para identificar la comercialización de estos productos y aplicar las medidas sanitarias correspondientes. Además, advirtió a los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores que deben abstenerse de distribuir o vender los productos fraudulentos identificados, pues de lo contrario podrían enfrentar medidas sanitarias de seguridad y procesos sancionatorios. El Invima reiteró que continuará desarrollando acciones de inspección, vigilancia y control para proteger la salud pública, e invitó a la ciudadanía a consultar de manera permanente las alertas sanitarias y verificar los registros de alimentos, cosméticos y productos de aseo antes de adquirirlos. Entérese: Jabón facial del influencer Jesús Arana puede ser riesgoso para la gente, venderlo es ilegal: INVIMA Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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