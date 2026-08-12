Encontraron muerto al padre del periodista José Fernando Patiño, desaparecido tras el terremoto

Darío Patiño Rivera, padre del periodista de Blu Radio José Fernando Patiño, falleció tras permanecer atrapado entre los escombros luego del terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto.

La muerte del hombre, de 78 años, fue confirmada por su hijo, quien durante más de un día acompañó y siguió las labores de búsqueda mientras los organismos de socorro trabajaban para localizarlo.

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Desde el momento del colapso de la estructura en Cali, familiares y equipos de rescate mantuvieron las labores de búsqueda. La incertidumbre se prolongó durante varias horas, mientras circulaban versiones sobre un posible rescate con vida que no llegaron a confirmarse. Finalmente, durante la noche del martes, los rescatistas recuperaron el cuerpo de Patiño Rivera entre los escombros.

José Fernando Patiño comunicó la noticia a través de sus redes sociales: “Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Dario Patiño Rivera, de entre los escombros”, escribió.