Papá de Valeria Afanador insiste en que una persona está implicada en la muerte de su hija: “Alguien provocó su ahogamiento”

Pese a conocerse los resultados preliminares de la necropsia al cuerpo de Valeria Afanador, que señalan que la menor falleció por “ahogamiento o sumersión en medio líquido”, su padre, Manuel Afanador, insiste en que hay una tercera persona involucrada en la muerte de su hija de 10 años.
Medicina Legal señaló este lunes que “la niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias” y que su muerte se habría dado el mismo día de su desaparición o en horas cercanas al pasado 12 de agosto.
Las evidencias forenses también indicaron que la menor estuvo “en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición”, así mismo, “no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes”.