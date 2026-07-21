Pareja denunció presunta homofobia en centro comercial; administración del lugar respondió

Un centro comercial en Bogotá se encuentra en el ojo del huracán tras una denuncia de presunta homofobia y hostigamiento contra una pareja del mismo sexo. El incidente, que fue registrado en video y se volvió viral con más de 2 millones de reproducciones, ha provocado un rechazo generalizado y el pronunciamiento de diversas autoridades.
La controversia comenzó el pasado fin de semana cuando el joven Rodri Bastidas y su novio se encontraban en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Andino grabando un video para sus redes sociales mientras se besaban. De acuerdo con el relato de los afectados, un guardia de seguridad se les acercó para indicarles que no podían realizar esas manifestaciones de afecto en el lugar y les advirtió que, de continuar, serían retirados del establecimiento por considerar su conducta “inapropiada”.
Ante ese supuesto llamado de atención, la pareja cuestionó al vigilante sobre si una pareja heterosexual recibiría el mismo trato. Aunque inicialmente hubo dudas sobre la veracidad del video, Bastidas aclaró que las imágenes de la discusión no fueron grabadas por ellos, sino por una mujer que presenció la situación y decidió registrarla al considerarla un acto de discriminación.