Pareja denunció presunta homofobia en centro comercial; administración del lugar respondió

Un centro comercial en Bogotá se encuentra en el ojo del huracán tras una denuncia de presunta homofobia y hostigamiento contra una pareja del mismo sexo. El incidente, que fue registrado en video y se volvió viral con más de 2 millones de reproducciones, ha provocado un rechazo generalizado y el pronunciamiento de diversas autoridades. La controversia comenzó el pasado fin de semana cuando el joven Rodri Bastidas y su novio se encontraban en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Andino grabando un video para sus redes sociales mientras se besaban. De acuerdo con el relato de los afectados, un guardia de seguridad se les acercó para indicarles que no podían realizar esas manifestaciones de afecto en el lugar y les advirtió que, de continuar, serían retirados del establecimiento por considerar su conducta “inapropiada”. Ante ese supuesto llamado de atención, la pareja cuestionó al vigilante sobre si una pareja heterosexual recibiría el mismo trato. Aunque inicialmente hubo dudas sobre la veracidad del video, Bastidas aclaró que las imágenes de la discusión no fueron grabadas por ellos, sino por una mujer que presenció la situación y decidió registrarla al considerarla un acto de discriminación.

Tras la viralización del caso, el Centro Comercial Andino emitió un comunicado oficial en el que reconoció que la actuación de su personal no estuvo justificada. Tras revisar los hechos, la administración concluyó que la pareja no estaba incurriendo en ninguna conducta que ameritara un llamado de atención. Lea también: 87,2% de jóvenes LGBTQ+ dijo en encuesta haber recibido comentarios homofóbicos Asimismo, el centro comercial anunció algunas medidas de reparación, como unas disculpas directas. En un comunicado informaron que se pusieron en contacto con los jóvenes afectados para ofrecerles una disculpa sincera por lo sucedido. A su vez, harán una revisión de los protocolos e iniciarán una auditoría a los procedimientos de la empresa de seguridad privada encargada del lugar y reforzarán los procesos de formación en temas de respeto, inclusión y diversidad para todo su personal de servicio al cliente y seguridad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La administración del lugar reiteró que este episodio no refleja sus principios institucionales y que su compromiso es garantizar que todos los visitantes se sientan bienvenidos y seguros.

Sobre el caso ya también se pronunciaron algunas autoridades. La defensora Iris Marín defendió el derecho a las muestras de afecto, señalando en sus redes sociales que “lo que está prohibido es evitar que la gente se dé besos en libertad”.

Por otro lado, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Unidad Contra la Discriminación de la Secretaría de Integración Social, informó que ya contactó a los jóvenes para brindarles orientación y acompañamiento legal y psicosocial.

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