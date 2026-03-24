x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pares firmó millonario contrato con el Gobierno: su director escribió libro sobre Iván Cepeda y la hija de Petro es columnista allí

El millonario contrato directo entre la Fundación Pares y el Ministerio de Minas y el libro de Iván Cepeda escrito por Valencia genera preguntas en plena época electoral.

  • León Valencia escribió un libro de Iván Cepeda y la Fundación que dirige firmó contrato con el Gobierno. Foto: Redes sociales/Secop II.
    León Valencia escribió un libro de Iván Cepeda y la Fundación que dirige firmó contrato con el Gobierno. Foto: Redes sociales/Secop II.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) firmó un contrato por $4.836.000.000 con el Ministerio de Minas y Energía bajo la modalidad de contratación directa; es decir, no hay licitación ni concursos de méritos. Entretanto, su director, León Valencia, anunció que en los próximos días saldrá un libro de Iván Cepeda escrito por él.

Es el propio Valencia quien figura como quien aprobó ese contrato, de casi cinco mil millones de pesos, por parte del proveedor. Lo hizo a mediados de febrero, entrada la Ley de Garantías. Es decir, en teoría ya se podían firmar este tipo de contratos.

Lea también: Denuncian “despilfarro” de $146.449 millones en Colpensiones en plena época electoral

El convenio tiene como objeto “aunar esfuerzos para promover la asociatividad en sus diferentes formas en procesos asociativos minero - energéticos y facilitar el ejercicio del control social”.

En los estudios previos del documento hacen referencia al “control social” como que “las comunidades y la ciudadanía participen de manera informada e incidente en las decisiones que afectan su territorio”. En este caso, “el ambiente y los servicios públicos esenciales, como la energía”.

Cabe aclarar que el contrato tenía un precio total estimado de $3.720.000, lo que indica que el costo real será mayor por más de mil millones. Además, es un contrato por 11 meses, es decir: aproximadamente $440 millones de pesos al mes.

El contrato y el libro de Iván Cepeda

A menos de un mes de la firma de ese contrato, Valencia publicita en redes sociales un libro acerca de la vida del candidato presidencial oficialista, Iván Cepeda, escrito por él:

“Entre primera y segunda vuelta van a tener un libro para conocer el perfil de su vida; su historia dramática con la muerte de su madre, de su padre, con el enfrentamiento tan duro que ha tenido con (Álvaro) Uribe, quien lo acusó y llevó a tribunales; se le volteó la torta a Uribe y terminó Uribe en los tribunales”, dice Valencia en un video.

Sofía Petro, hija del presidente, es columnista de la Fundación Pares

Hay otra arista en la situación: en enero de 2025, la hija del presidente Gustavo Petro, Sofía Petro Alcocer, entró a trabajar a la Fundación Pares. La misma que recibió el contrato y cuyo director, Valencia, publicita el libro de Iván Cepeda.

Si bien no es algo ilegal, es algo que genera preguntas con respecto a la objetividad con la que se están entregando los contratos en el gobierno Petro.

En ese entonces, Petro Alcocer entró a hacer parte de una investigación acerca de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. Hoy figura como columnista de esta Fundación, según sus redes sociales.

¿Qué más otras referencias ha hecho Valencia recientemente acerca del gobierno actual?

En días pasados, Valencia, militante histórico de izquierda, también calificó de manera positiva algunos acontecimientos que atribuyó a la administración de Petro:

“El empujón hacia adelante que la izquierda le ha pegado a la sociedad colombiana, en solo cuatro años, es de verdad impresionante; una negra llegó a la vicepresidencia; ahora una mujer indígena es fórmula de Cepeda y un hombre gay de Paloma; los empresarios aceptaron por fin un alza noble del salario; no se ataca a muerte la protesta social y la derecha acude a la movilización para defender sus propuestas.

Una idea llega a su mayor éxito cuando sus detractores la adoptan; en esas estamos y yo no puedo esconder mi felicidad”.

Lea también: Repudio a frases de Iván Cepeda sobre Antioquia

¿Qué es la Fundación Pares?

La Fundación Paz y Reconciliación es una organización cuyo objetivo es impulsar “iniciativas que fortalecen la participación ciudadana, la organización social y la cultura democrática, promueven la equidad de género, protegen los derechos humanos, el medio ambiente y a las víctimas del conflicto, y contribuyen a la construcción de convivencia y memoria histórica”, según se indica en su página web.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es un contrato por contratación directa?
Es un tipo de contrato estatal sin licitación pública, permitido en ciertos casos legales, pero que suele generar debate por la falta de competencia abierta.
¿Por qué genera polémica este caso entre Pares y el libro de Iván Cepeda?
Por la coincidencia entre el contrato, vínculos políticos y la publicación de un libro sobre un candidato, lo que abre preguntas sobre transparencia y posibles conflictos de interés.
¿Qué es la Fundación Pares?
Es una organización colombiana que trabaja en participación ciudadana, derechos humanos y análisis del conflicto, con enfoque en democracia y construcción de paz.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida