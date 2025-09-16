x

Así avanza el paro de motociclistas y conductores en Bogotá este 16 de septiembre

En un debate de control político en el Concejo de Bogotá, el cabildante Julián Forero indicó que “mientras la administración habla de transparencia y legalidad, en la práctica la mafia de los contratos y los abusos contra los conductores siguen vigentes”.

  Este 16 de septiembre de 2025, se realiza un paro de conductores en Bogotá como protesta a la gestión de la Secretaría de Movilidad. FOTO: AFP
    Este 16 de septiembre de 2025, se realiza un paro de conductores en Bogotá como protesta a la gestión de la Secretaría de Movilidad. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Este martes se lleva a cabo una nueva jornada de paro por parte de motociclistas y conductores de taxi, plataformas digitales, transporte escolar y grúas, en protesta contra la gestión de la Secretaría de Movilidad de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

El gremio de transporte, respaldado por asociaciones y clubes de motociclistas, afirma que desde la Alcaldía no han dado respuesta a sus quejas y solicitudes por abusos en los comparendos, trancones constantes, el mal estado de la malla vial, la fotodetección y las irregularidades en los contratos de patios.

Por tal motivo, existen varios puntos de concentración en donde se realiza la protesta, la cual inició este 16 de septiembre a las 5: 00 a. m., y que puede extenderse si no llegan a un acuerdo.

1-▪️Zona Sur: Autopista sur con Avenida Villavicencio

2-▪️Zona centro: 2. Plaza de Bolívar y Carrera 11 con calle 69

3-▪️Zona Norte: Calle 95 con carrera 15

4-▪️Zona Occidente: Transversal 93 con calle 51 (Patios Álamos)

5-▪️Zonza Sur Oriente: Calle 38 a sur con carrera 34 D (Centro Mayor)

6-▪️Zona Noroccidente: Av. Ciudad de Cali con Avenida Suba

3:00 p. m. - paro de Transporte en Bogotá

La Secretaría de Movilidad informó que ya se recuperaron las condiciones de movilidad en la Avenida Boyacá con calle 79. Manifestantes se dispersan.

Se mantienen las afectaciones viales en los siguientes puntos:

1- Cra. 5 con calle 29

2- Cra. 8 con calle 12 - Plaza de Bolívar

3- Av. Agoberto Mejía con Av. Bosa (glorieta)

1:00 p. m. - paro de Transporte en Bogotá

Desde la Secretaría de Movilidad informaron en un nuevo boletín que hay bloqueos viales en los siguientes sitios:

1- Avenida Boyacá con calle 79

2- Avenida Agoberto Mejía con Av. Bosa (glorieta)

Sin embargo, se presenta un leve avance en los sectores:

1- Calle 19 con carrera 17, Occidente - Oriente

2- Carrera 10 con calle 26, Norte - Sur

9:40 a. m.- paro de Transporte en Bogotá

Sobre las 9:40 a.m. hay afectaciones viales en los siguientes puntos, según informe de la Secretaría de Movilidad.

1- Av. Cali con calle 66A, Sur-Norte

2-Autopista Sur con Av. Villavicencio (glorieta)

3- Transversal 93 con Av. Mutis

4- Av. Cali con calle 26, Sur-Norte, avanzan.

Desde sectores como el transporte de carga pesada, a través de redes sociales, algunos conductores han manifestado que podrían realizar protestas (y eventuales bloqueos en los mismos puntos donde durante el paro de ese gremio en septiembre del 2024 . Los puntos donde hubo bloqueos entre el 3 y el 5 de septiembre de 2024 estuvieron:

▪️Vía La Calera con kilómetro 4▪️Boyacá con carrera 16D

▪️Carrera 7 con calle 171▪️Autosur con Villavicencio

▪️Autonorte con calle 183

▪️Calle 80 con carrera 119

▪️Av. Caracas con calle 53 Sur

▪️Calle 8 Sur con carrera 27

▪️Carrera 5 con calle 29 bis

▪️Av. Caracas Con Calle 59 sur

▪️Carrera 14V #71D Sur

▪️Calle 170 con Carrera 7

▪️Vía La Calera (Kilómetro 4,2)

▪️Puente de Guadua (Entrada de la Calle 80)

▪️Sector Danubio (Av. Caracas con 56 Sur)

Desde la aerolínea Wingo envían recomendaciones a los viajeros que arriban al Aeropuerto Internacional El Dorado. Entre esas sugerencias está la panificación de salidas a tiempo y llegar con más horas de anticipación al centro de transportes aéreos.

Siga leyendo: Bus de metroplús arrolló a habitante de calle en La Minorista, Medellín, y casi linchan al conductor

