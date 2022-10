López, en este sentido, agregó: “El carbón no es un enemigo, estamos de acuerdo con la transición energética, pero ir en contra del mundo, donde siguen fortaleciendo su industria mientras hacen la transición, es una locura, se le va a quitar el empleo a la gente aquí y se le va a dar a otros países”.

El malestar también lo han evidenciado algunos usuarios en redes sociales. “No a la aprobación de la reforma tributaria. Todos a marchar este 29 de octubre, si es necesario parar el país se para, pero no permitiremos que roben pensionados, acaben con el sector de hidrocarburos y la minería”, dijo Luis Fernando Hoyos.

Lo que al respecto ha dicho el Gobierno Nacional, en particular el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, es que el país aún no ha tomado la decisión de no explotar ni explorar hidrocarburos, distinto a lo que afirmó en días pasados la viceministra de Minas y Energía, Belizza Janet Ruiz.