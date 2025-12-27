El gravity bike: tres historias de una práctica casi suicida en varias vías de Antioquia

Buscando descolgarse a más de 80 kilómetros por hora por la vía Las Palmas, en Medellín, Yosman Stiven Cossio Urrego y su novia, ambos de 17 años, se montaron en una bicicleta equipada con pesas de gimnasio para el gravity bike. En el descenso, cuando pasaban por el restaurante El Zarzal, él perdió el control en una zanja y se golpearon violentamente contra el pavimento. Yosman se fraturó en varios pedazos el cráneo, murió en el acto; ella logró salvarse y fue trasladada al Hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, donde le encontraron múltiples lesiones.
Todo sucedió el pasado 20 de diciembre entre los kilómetros 12 y 13 de Las Palmas, en el sector Las Mercedes. Dos días después, con un féretro cubierto con banderas de Atlético Nacional y con la compañía de varios de sus amigos de descolgadas, se hizo su velación en la sala Villanueva, en la tarde de ese lunes 22 de diciembre fue sepultado en el cementerio San Pedro, de Medellín.
Los amigos lo despidieron como un héroe caído.