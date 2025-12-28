Así es como Petro intenta tomarse las universidades públicas del país

Con el ocaso de su gobierno en el horizonte, el presidente Gustavo Petro está a la espera de si será “inolvidable” —como dijo en la preocupante entrevista que le dio al periodista Daniel Coronell—, al menos para las universidades públicas de Colombia, donde ha ubicado fichas con las que agitó en su momento la aventura de la “constituyente universitaria” y, así mismo, su “democratización”, que no es otra cosa que cambiar las reglas para elegir rectores. Así está la movida al cierre de 2025.
En una revisión que hizo EL COLOMBIANO de quienes están sentados en los consejos superiores universitarios (CSU), que son los máximos órganos de gobierno, encontró que en 11 de las 32 (el 34 %) instituciones de educación superior públicas, el Gobierno tiene como sus delegados a personas cuestionadas, militantes activos ideologizados de partidos políticos afines o impulsoras de la elección democrática de rectores.
Si bien ninguno de esos escenarios es ilegal, la tendencia marca que la Casa de Nariño tiene una agenda clara con las universidades públicas, en las que ha intervenido con el poder decisorio del Ministerio de Educación y en las que se ha enfrascado en disputas políticas y hasta internas.
Estas son la Industrial de Santander, la de Pamplona, la Distrital de Bogotá, la del Valle, la Popular del Cesar, la del Quindío, la Pedagógica, la Nacional, la del Cauca, la de Caldas y la de Antioquia. Le contamos los casos más sonados.
Cambios en elección de rectores
Si hay algo con lo que Petro tiene una obsesión es con que “el pueblo” decida todo. Con las consultas populares —como amenazó en su momento para aprobar las reformas a la salud y laboral— o con elecciones directas de rectores, como mostró desde marzo de 2024. Ese mes, en medio del proceso de designación de rector en la Universidad Nacional, el Jefe de Estado insistió en que la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y egresados) fueran los que decidieron quién ocupaba ese cargo.
El recuento por las universidades arrojó que en tres los CSU, en lo corrido del gobierno Petro, han implementado cambios en ese sentido: se trata de las universidades Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José de Caldas e Industrial de Santander.
Actualmente, la elección del rector es un proceso en el que los miembros de los CSU tienen la última palabra, en la cual ese proceso de consulta no es vinculante, sino que se tienen en cuenta otros aspectos meritocráticos de los aspirantes.
En marzo, la Universidad Industrial de Santander (UIS) cambió sus estatutos internos para dar más peso a la consulta universitaria. La modificación que hicieron consiste en que solo los aspirantes que mínimo saquen el 10 % de los votos serán considerados; así mismo, que si uno de los candidatos obtiene una diferencia igual o superior al 20 %, ese resultado tendrá carácter vinculante, por lo cual el CSU tendrá que ratificar la designación del ganador en el cargo.
El delegado del presidente en ese Consejo es Nicolás Corso Salamanca: hombre cercano a Gustavo Petro desde que fue alcalde de Bogotá y quien, además, ejerce los cargos de gerente de la Central de Inversiones del Estado (CISA) y líder de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.