Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 16 de agosto

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 5 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 16 de agosto

FARC LE DIJERON NO A PROPUESTA DE AURES

En un escueto comunicado de cinco puntos las Farc adujeron “razones de seguridad” para rechazar propuesta de la vereda Aures, en Caicedonia (Valle) como sitio para el encuentro que permita definir un posible intercambio humanitario. Sugirió los municipios de Florida y Pradera para realizar la reunión.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 16 de agosto

$12,4 MILLONES DE LA AERONÁUTICA PARA ANTIOQUIA

Inversiones del orden de los 12.4 millones de pesos para obras en aeropuertos antioqueños anunció la Aeronáutica Civil en mensaje que el director de la institución, Alfonso Caicedo Herrera, envió al presidente de la comisión octava da la Cámara de Representantes.

Utilidad para la vida