Se hundirá reforma de deja los delitos sexuales contra menores en la justicia ordinaria

El Gobierno Nacional estaría próximo a sufrir una nueva derrota legislativa en el Congreso de la República. En la noche de este lunes en la plenaria del Senado no alcanzaron los votos para aprobar, en el sexto de sus ocho debates, el proyecto de acto legislativo que propone que los responsables de delitos sexuales contra menores de edad no pueden ser sujetos de beneficios jurídicos en un eventual acuerdo de paz.

Esta reforma lo que busca es echar para atrás la norma constitucional vigente que se aprobó, hace dos años, cuando se dio el proceso de paz con las Farc y se aprobó una reforma constitucional en las que se determinó que para aquellos miembros de esa organización que dejaran las armas no serían juzgados por los delitos relacionados con el secuestro, el narcotráfico y los delitos sexuales contra menores.

El Proyecto de Acto Legislativo que modifica el artículo 44 de la Constitución Política no alcanzó los votos requeridos en su sexta votación, sólo llegó a 54 de los 55 para que fuera aprobado el informe de ponencia, con el cual se abría la discusión de manera formal.

La reforma cuenta con el apoyo de los partidos Conservador, Centro Democrático, cristianos y algunos senadores de la U y Cambio Radical, pero el grueso de la banca de Senado se retiró de la sesión en muestra de rechazo. Las Farc aseguran que ese proyecto lo que hace es echar para atrás uno de los acuerdos fundamentales de lo pactado con el Estado en su momento cuando se dio la desmovilización.

Desde la bancada de gobierno se defendió el proyecto bajo el sentido que el mismo busca proteger a los “niños, niñas y adolescentes como un imperativo moral y también garantizar la aplicación estricta de las sanciones contempladas en el Código Penal por delitos sexuales cometidos contra menores”.

Aunque la votación duró abierta casi los 30 minutos que tiene de plazo, el presidente encargado, el uribista Honorio Henríquez, canceló la votación y ante la falta de quórum levantó la sesión y la convocó para el martes 26 de noviembre, momento en que por términos de tiempo el proyecto estaría casi hundido.

Esto porque de pasar de Senado a Cámara deberá esperar dos semanas, es decir que la Comisión Primera de la Cámara la discutiría en la segunda semana de diciembre y tendría poco más de una semana para que sea aprobado máximo el 16 de diciembre por la plenaria de la Cámara en su octavo y último debate, para promulgarse así como reforma.

Reacciones

La senadora Paloma Valencia, del uribismo, sostuvo que “los verdes, Polo, Farc y aliados hicieron conejo y hundieron el proyecto de delitos sexuales. Hay algunos a los que les parece que violar los niños hace parte del conflicto armado”.

Otra de las promotoras del proyecto, la senadora del Partido de la U Maritza Martínez, sostuvo que insistió en que los violadores de niños deben recibir penas ejemplarizantes. “Cuando se trata de este tipo de delitos, primero no puede haber conexidad y segundo, no pueden recibir penas menores a las ordinarias, porque aunque el tema de la verdad, la justicia y la reparación es importante, es el mismo orden constitucional el que no permite este tipo de beneficios”, indicó.

Por su parte ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, guardó la esperanza que el proyecto se alcance a votar el miércoles de esta semana, pese a que la próxima sesión será hasta la otra semana. Para Gutiérrez, “no sabe uno qué explicar, era un proyecto que buscaba que jamás quedaran en impunidad los delitos sexuales contra los niños. Es un proyecto que requiere la sociedad colombiana. Si hay la voluntad para sacar adelante el proyecto sería que se citara para el miércoles”.