La gota que derramó el vaso: Petro no toleró que la MinVivienda Helga Rivas lo cuestionara y está pensando en reemplazarla

El presidente Gustavo Petro no está conforme con la gestión de Helga Rivas al frente de la cartera de Vivienda, Ciudad y Territorio. Así lo ha dicho en privado, según fuentes de Presidencia, pero también lo manifestó en el Consejo de Ministros de esta semana.
Según reveló Blu Radio, y este diario confirmó con fuentes del Gobierno, el mandatario está pensando en hacer cambios de ministros y las dos salidas que más suenan son las de Rivas, pero también la de la canciller Rosa Villavicencio.
Para tomar esa decisión, el círculo en la Casa de Nariño tiene presente que deben ser dos mujeres las que reemplacen a Rivas y Villavicencio para cumplir con la norma del gabinete paritario que hace unos meses se incumplió.