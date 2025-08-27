Thomas Greg and Sons ya firmó prórroga de contrato de pasaportes con el Gobierno por $161 mil millones; estos son los detalles

Este miércoles, la canciller Rosa Villavicencio afirmó que nunca ha habido, ni habrá, crisis por expedición de pasaportes. Sus palabras llegaron para calmar las dudas sobre los recientes cambios en la entidad que busca formalizar y ejecutar un contrato con Portugal para expedir el documento junto a la Imprenta Nacional. Una estrategia criticada por la excanciller Laura Sarabia, quien salió de su puesto por estas diferencias logísticas. Lea además: Por licitación en pasaportes, Procuraduría suspende a Alfredo Saade por tres meses En medio de la puja, EL COLOMBIANO conoció el nuevo contrato del Estado con Thomas Greg and Sons (TGS) para la creación y entrega de pasaportes hasta abril de 2026.

Los detalles del nuevo contrato entre el Estado y Thomas Greg and Sons para expedición de pasaportes

Contrato con TGS. Foto: EL COLOMBIANO/CANCILLERÍA

Según el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el nuevo contrato con TGS es de $161.290 millones y estipula que durará hasta el 30 de abril de 2026. El objeto del convenio es “suministrar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste”, según se lee en los documentos cargados en la plataforma Secop II.

Contrato con TGS. Foto: EL COLOMBIANO/CANCILLERÍA

La publicación del contrato se hizo a las 4:25 de la tarde de este martes. El contrato ya fue firmado electrónicamente e iniciará su ejecución el próximo 1 de septiembre. De acuerdo con la Cancillería, el acuerdo se celebrará por la figura de contratación directa bajo urgencia manifiesta con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2026, liderada por Thomas Greg. Esta figura se aplicó con el argumento de que la empresa acredita la capacidad logística, técnica y financiera para continuar con el servicio sin interrupciones.

La duración del convenio será de ocho meses, periodo en el que la unión temporal se hará cargo de la producción, distribución y custodia de los documentos de viaje.

La urgencia manifiesta. Foto: EL COLOMBIANO/CANCILLERÍA.

El contrato contempla que de los $161 mil millones, $100 mil millones provendrán de vigencias futuras aprobadas el pasado 21 de agosto por el Ministerio de Hacienda. Los recursos se distribuirán de la siguiente manera: Vigencia 2025: $80.922 millones Vigencia 2026: $80.368 millones

¿Por qué el Gobierno Nacional volvió a firmar un contrato de expedición de pasaportes con Thomas Greg and Sons?

Este es el estudio previo que el Estado le hizo a TGS antes de contratarlos de nuevo. Foto: EL COLOMBIANO/CANCILLERÍA.