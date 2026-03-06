La historia de Arvid Lindblad, el piloto de 18 años que es la revelación de la F1 2026

El asfalto de Melbourne abre una nueva temporada de la Fórmula Uno y la principal novedad entre los protagonistas es el británico-sueco Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls.

Lindblad, nacido el 8 de agosto del año 2007 en Surrey, Reino Unido, es la nueva cara de la elite del automovilismo y se convierte en el cuarto corredor más joven de la historia en competir en el “Gran Circo” con 18 años, 6 meses y 30 días de edad. Solamente lo superan Lance Stroll, Kimi Antonelli y Max Verstappen, quien debutó a los 17 años, 5 meses y 15 días.

Lea también: Arranca el Mundial de Fórmula 1 de 2026 en Melbourne: Horarios y guía de la gran revolución técnica

A los 3 años de edad incursionó en motocross de la mano de su padre, Stefan Lindblad, un inmigrante sueco que le inculcó la disciplina en todos los aspectos de su vida. Sin embargo fue su madre, Anita Lindblad, quien introdujo al pequeño Arvid en el automovilismo. Su principal mentor en la infancia fue Oliver Rowland, un excorredor de Fórmula E británico.

Desde los doce años la escudería austriaca, multicampeona en la disciplina, Red Bull Racing, prestó atención a un niño que arrasaba en las competiciones de karts locales, y un año después fichó por “los toros”. En 2022 disputó para el equipo Van Armesfoort Racing el Campeonato de Italia de Fórmula 4, competencia en la que no ganó ninguna carrera. Sin embargo, su agilidad y destreza con un modesto monoplaza para la categoría hizo posible su continuidad.

En el 2023 se vinculó a Hitech Grand Prix, y en representación de esta organización, corrió en el Campeonato de Emiratos Árabes Unidos, donde logró su primera victoria, una pole y tres podios en 17 carreras. Al volver a Europa, arribó a Italia y allí firmó con Prema Racing, un histórico equipo en Fórmula 4 dirigido por los hermanos Rosin (Angelo y René). Con un monoplaza más completo que sus dos anteriores, Lindblad finalizó tercero en el Campeonato de Italia de F4, luego de conseguir 6 victorias, 4 poles y 10 podios en 20 salidas.

Posteriormente continuó pensando en su ascenso a F3. Entre finales de 2023 hasta febrero de 2024, anduvo en dos equipos distintos para mantenerse en forma. Con SJM Theodore Prema Racing participó en la Carrera de Macao de F4 y salió victorioso. Iniciando 2024 viajó al Campeonato de Fórmula Regional de Oriente Medio para vestir el traje de Mumbai Falcons Racing. Esta vez no contó con suerte y apenas consiguió ganar en una de sus nueve presentaciones.