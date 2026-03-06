x

La historia de Arvid Lindblad, el piloto de 18 años que es la revelación de la F1 2026

El británico de ascendencia sueca se convierte en el cuarto piloto más joven en la categoría reina del automovilismo. Este sábado, a las 11:00 p.m. de Colombia, corre en Australia.

    Arvid Lindblad es uno de los 5 pilotos sub23 en F1. Los demás: Andrea K. Antonelli (19 años), Isack Hadjar Y Gabriel Bortoleto (21 años), y Franco Colapinto (22 años). Foto: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

El asfalto de Melbourne abre una nueva temporada de la Fórmula Uno y la principal novedad entre los protagonistas es el británico-sueco Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls.

Lindblad, nacido el 8 de agosto del año 2007 en Surrey, Reino Unido, es la nueva cara de la elite del automovilismo y se convierte en el cuarto corredor más joven de la historia en competir en el “Gran Circo” con 18 años, 6 meses y 30 días de edad. Solamente lo superan Lance Stroll, Kimi Antonelli y Max Verstappen, quien debutó a los 17 años, 5 meses y 15 días.

Lea también: Arranca el Mundial de Fórmula 1 de 2026 en Melbourne: Horarios y guía de la gran revolución técnica

A los 3 años de edad incursionó en motocross de la mano de su padre, Stefan Lindblad, un inmigrante sueco que le inculcó la disciplina en todos los aspectos de su vida. Sin embargo fue su madre, Anita Lindblad, quien introdujo al pequeño Arvid en el automovilismo. Su principal mentor en la infancia fue Oliver Rowland, un excorredor de Fórmula E británico.

Desde los doce años la escudería austriaca, multicampeona en la disciplina, Red Bull Racing, prestó atención a un niño que arrasaba en las competiciones de karts locales, y un año después fichó por “los toros”. En 2022 disputó para el equipo Van Armesfoort Racing el Campeonato de Italia de Fórmula 4, competencia en la que no ganó ninguna carrera. Sin embargo, su agilidad y destreza con un modesto monoplaza para la categoría hizo posible su continuidad.

En el 2023 se vinculó a Hitech Grand Prix, y en representación de esta organización, corrió en el Campeonato de Emiratos Árabes Unidos, donde logró su primera victoria, una pole y tres podios en 17 carreras. Al volver a Europa, arribó a Italia y allí firmó con Prema Racing, un histórico equipo en Fórmula 4 dirigido por los hermanos Rosin (Angelo y René). Con un monoplaza más completo que sus dos anteriores, Lindblad finalizó tercero en el Campeonato de Italia de F4, luego de conseguir 6 victorias, 4 poles y 10 podios en 20 salidas.

Posteriormente continuó pensando en su ascenso a F3. Entre finales de 2023 hasta febrero de 2024, anduvo en dos equipos distintos para mantenerse en forma. Con SJM Theodore Prema Racing participó en la Carrera de Macao de F4 y salió victorioso. Iniciando 2024 viajó al Campeonato de Fórmula Regional de Oriente Medio para vestir el traje de Mumbai Falcons Racing. Esta vez no contó con suerte y apenas consiguió ganar en una de sus nueve presentaciones.

Llegada a Fórmula 3

Un año y medio después de unir su camino con Prema Racing fue incluido en la parrilla de F3 del grupo italiano. Su firma fue estampada el 31 de octubre de 2024 y ese mismo día se incorporaron también al equipo el italiano Gabriele Mini (actualmente en F2) y el sueco Dino Beganovic (hoy en F2). En su debut en Bahrein fue ganador, siendo el piloto más joven en conseguirlo en la categoría: tenía 16 años, 6 meses y 21 días. Finalizó su año de F3 en cuarta posición con 4 victorias y 5 podios en 20 carreras. Este buen nivel lo catapultó a una categoría mayor, la F2.

Un paso más cerca del objetivo

Campos Racing, equipo del expiloto español de F1 Adrián Campos, se propuso conseguir a la joven promesa del automovilismo. El 12 de septiembre de 2024, Arvid Anand Olof Lindblad, se unió a Pepe Martí y ambos representaron al cuadro español en la temporada 2025. En Yeda, Arabia Saudita, repitió el logro de F3 pero esta vez en F2: se convirtió en el automovilista más joven en conseguir un primer lugar en una carrera de la categoría, a la edad de 17 años, 8 meses y 11 días.

Al rumorearse su llegada a F1 fue consultado por su ídolo en el automovilismo: “Siempre he admirado a Lewis Hamilton, es un referente para todos los británicos. Lo que más me gusta es compartir orígenes similares con él”, dijo Arvid.

Así arribó a la élite

La vinculación con el conjunto Júnior de Red Bull catapultó al joven de ascendencia sueca a la categoría reina del automovilismo. El 4 de julio de 2025 formó parte de la primera sesión de entrenamientos libres en el GP de Gran Bretaña. Con 17 años, cinco meses y 13 días fue el piloto más joven en participar en un fin de semana de F1, solo por detrás de Max Verstappen.

Para 2026 ha sido promovido al equipo Racing Bulls para formar parte de la parrilla oficial de pilotos de la F1. Su compañero para este año es Liam Lawson, neozalandés que está en la categoría desde 2023. El debut de Arvid Anand Olof Lindblad en un Gran Premio tendrá lugar este sábado 7 de marzo a las 11:00 p.m. hora colombiana, cuando se apaguen las luces y se ondee la bandera a cuadros en el Albert Park de Melbourne en Australia. El evento será transmitido por la plataforma Disney+ Premium.

Utilidad para la vida