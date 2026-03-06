x

El “Rey David” bajo fuego: ¿Es justo el trato que recibe un ídolo del arco de Atlético Nacional?

El futbolista con más partidos en la Selección Colombia (130) enfrenta una lluvia de críticas tras la eliminación de Nacional.

  David Ospina, actual arquero titular de Atlético Nacional. FOTO CAMILO SUÁREZ
    David Ospina, actual arquero titular de Atlético Nacional. FOTO CAMILO SUÁREZ
  La tristeza de David Ospina tras la derrota con Millonarios. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    La tristeza de David Ospina tras la derrota con Millonarios. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 3 horas
El arquero David Ospina sigue siendo el foco de las críticas tras el partido que Atlético Nacional perdió 3-1 ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, resultado que eliminó a los verdes de la Copa Sudamericana 2026.

Uno de los tantos de Rodrigo Contreras (marcó doblete la noche del miércoles 4 de marzo) —un remate desde más atrás de la media cancha que ya suena para ser candidato al Premio Puskás de la FIFA— y el penalti convertido por Leonardo Castro, siguen siendo objeto de memes en redes sociales.

Incluso, hay quienes hoy descalifican el trabajo del guardameta paisa, quien ostenta el honor de ser el futbolista con más partidos en la Selección Colombia con 130, seguido por James Rodríguez (122), Juan Guillermo Cuadrado (116) y Carlos “El Pibe” Valderrama (111). Tras ese juego, en la nómina titular de Nacional, Ospina también lidera en presencias sobre Jorman Campuzano (136), Andrés Román (133), Andrés Sarmiento (100), William Tesillo y Alfredo Morelos (99).

Lea aquí: “Ahora toca dar la cara”: la reacción de los jugadores de Nacional tras el fracaso en la Sudamericana

A sus 37 años, y tras decidir regresar al país para cerrar su carrera en el club donde debutó, David mantiene el objetivo de asistir al Mundial de Norteamérica 2026. Es por eso que sus actuaciones se miran con lupa. Su misión es sostener un rendimiento que le permita competir por un lugar con colegas como Camilo Vargas, Álvaro Montero y Kevin Mier, quien ya regresó tras superar una lesión.

Es bien sabido que, por liderazgo y experiencia, Ospina goza del aprecio del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. Seguramente estará en la cita de junio como un reconocimiento a su trayectoria, emulando lo sucedido con Faryd Mondragón en Brasil 2014 bajo la dirección de José Pékerman.

Un partido, aunque tenga la trascendencia de una eliminación ante el equipo embajador, no puede ser la medida definitiva para evaluar una carrera, pero sí genera ruido. A David Ospina le tocará redoblar esfuerzos para competir al máximo nivel con los verdolagas a poco más de tres meses del torneo orbital.

La tristeza de David Ospina tras la derrota con Millonarios. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
La tristeza de David Ospina tras la derrota con Millonarios. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

Tiene muchas voces de respaldo

Entre sus colegas existe un profundo respeto por su calidad humana. “Considero que Ospina sigue siendo uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano. Tiene una experiencia importantísima y ataja bastante bien. Lo que pasó con Millonarios le puede pasar a cualquiera”, afirma el formador Nelson Gallego.

Gallego añade que el primer gol de Contreras habría sentenciado a cualquier guardameta del mundo: “La pelota entró muy fuerte y con mucha justeza bajo el palo; era imposible sacarla. En el penal no había nada que hacer y en el tercer gol le tiraron un balón a la raíz del poste”.

Para este estratega, en Colombia se tiende a destruir a los ídolos: “Ospina va a aportar a la Selección, así sea desde el banco. Seamos agradecidos con una carrera tan brillante”.

Por su parte, el analista Juan José Peláez asegura que la inmediatez de las redes sociales suele ser descarnada: “La gratitud es una virtud de los seres evolucionados”. Asegura que David posee la madurez para autoevaluarse: “Él mismo sabe si debe trabajar más. En los arqueros la edad se puede alargar, pero requiere una actualización constante en la técnica y la especificidad de la posición”.

¿Por qué se considera una jugada fortuita?

El gol de larga distancia de Contreras es calificado como una “jugada sorpresiva que raramente ocurre” por el técnico Miguel Cadavid, autoridad en el arco. Explica que en esas acciones el portero suele estar adelantado por la lejanía del balón.

“Cuando el jugador patea, el arquero retrocede y debe decidir al instante. Lo ideal habría sido bloquear la pelota con las dos manos y devolverla hacia adelante, no hacia atrás, porque con una sola mano no se llega”, analiza Cadavid. Sin embargo, puntualiza que todos los jugadores tienen baches: “Dino Zoff fue criticado en Argentina 78 y en 1982, siendo más veterano, fue campeón del mundo en España”.

Le puede interesar: Fracaso verde: Nacional invirtió millones y quedó fuera en el primer partido de la Sudamericana ante Millonarios

En un país de memoria corta, donde el último error suele sepultar mil aciertos, la figura de Ospina invita a una pausa necesaria. El debate no es solo técnico, es de gratitud. El hombre de los 130 partidos con la Selección se ha ganado el derecho a fallar, pero sobre todo, el derecho a competir. Si el camino a Norteamérica 2026 exige jerarquía en el vestuario y seguridad en la red, David sigue siendo un candidato natural. Porque, como bien recordó Miguel Cadavid, hasta los más grandes tienen baches, pero solo los inmortales saben salir de ellos con la frente en alto.

Liga Betplay

