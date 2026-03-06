El “Rey David” bajo fuego: ¿Es justo el trato que recibe un ídolo del arco de Atlético Nacional?

El arquero David Ospina sigue siendo el foco de las críticas tras el partido que Atlético Nacional perdió 3-1 ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, resultado que eliminó a los verdes de la Copa Sudamericana 2026.

Uno de los tantos de Rodrigo Contreras (marcó doblete la noche del miércoles 4 de marzo) —un remate desde más atrás de la media cancha que ya suena para ser candidato al Premio Puskás de la FIFA— y el penalti convertido por Leonardo Castro, siguen siendo objeto de memes en redes sociales.

Incluso, hay quienes hoy descalifican el trabajo del guardameta paisa, quien ostenta el honor de ser el futbolista con más partidos en la Selección Colombia con 130, seguido por James Rodríguez (122), Juan Guillermo Cuadrado (116) y Carlos “El Pibe” Valderrama (111). Tras ese juego, en la nómina titular de Nacional, Ospina también lidera en presencias sobre Jorman Campuzano (136), Andrés Román (133), Andrés Sarmiento (100), William Tesillo y Alfredo Morelos (99).

A sus 37 años, y tras decidir regresar al país para cerrar su carrera en el club donde debutó, David mantiene el objetivo de asistir al Mundial de Norteamérica 2026. Es por eso que sus actuaciones se miran con lupa. Su misión es sostener un rendimiento que le permita competir por un lugar con colegas como Camilo Vargas, Álvaro Montero y Kevin Mier, quien ya regresó tras superar una lesión.

Es bien sabido que, por liderazgo y experiencia, Ospina goza del aprecio del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. Seguramente estará en la cita de junio como un reconocimiento a su trayectoria, emulando lo sucedido con Faryd Mondragón en Brasil 2014 bajo la dirección de José Pékerman.

Un partido, aunque tenga la trascendencia de una eliminación ante el equipo embajador, no puede ser la medida definitiva para evaluar una carrera, pero sí genera ruido. A David Ospina le tocará redoblar esfuerzos para competir al máximo nivel con los verdolagas a poco más de tres meses del torneo orbital.