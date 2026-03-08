Así reaccionaron los candidatos que perdieron en la Gran Consulta: apoyarán a Paloma Valencia

Se conocieron las reacciones de los derrotados en las consultas interpartidistas. En el caso de la Gran Consulta, Paloma Valencia derrotó sobrada a los otros ocho participantes. Juan Daniel Oviedo ocupó el segundo lugar, con más de un millón de votos. La periodista Vicky Dávila fue una de las grandes derrotadas. Aunque comenzó su campaña política hace más de un año, no logró sumar los votos necesarios para vencer. Amplíe la noticia: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia Con menos de 200 mil votos, Dávila deberá dar un paso al costado y retirarse de la contienda política. Tras su derrota, se reunió con Paloma y, entre abrazos, le advirtió que es momento de “derrotar a Iván Cepeda”, el candidato del Gobierno.

“Paloma Valencia, que Dios te bendiga. Tienes una responsabilidad muy grande, defender a Colombia y cuidar nuestra democracia y nuestra libertad”, escribió en sus redes sociales. Como lo repetía en su campaña, la periodista le recalcó a Valencia que ahora la tarea es “derrotar a Iván Cepeda, “El Heredero”, la peor amenaza para el futuro de los colombianos. Ahora a ganar en primera vuelta”, sostuvo.

“Hoy pongo fin a mi vida pública”

El exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón reconoció la derrota y envió un mensaje de respaldo a la senadora Paloma Valencia, quien se impuso en la jornada electoral. Pinzón comenzó agradeciendo a los colombianos que respaldaron su candidatura y destacó el apoyo recibido durante la campaña. “A cada colombiano que votó por nosotros, mi cariño, mi afecto, mi gratitud. Gracias por creer, por recibirnos y por contar con nosotros”, afirmó. Lea aquí: Juan Daniel Oviedo: la sorpresa de la Gran Consulta que sería la fórmula vicepresidencial de Paloma Aseguró que cumplirá el compromiso que había asumido durante la campaña de respaldar al ganador de la consulta y pidió a quienes votaron por él que acompañen ahora la candidatura de Valencia. “Soy un hombre de palabra. Me comprometí a apoyar a quien ganara esta gran consulta y por eso hoy les pido a quienes votaron por mí que, si lo sienten en su conciencia, apoyen a Paloma Valencia. El país necesita tomar una decisión clara”, señaló.

En la parte final de su declaración, Pinzón sorprendió al anunciar que pondrá fin a su vida pública. Según explicó, se trata de una decisión personal que había conversado previamente con su familia. “Soy un hombre de palabra y también hice un compromiso con mi familia hace unos meses. Hoy pongo fin a mi vida pública”, concluyó.

“Paloma Valencia será la que nos lidere en este proceso de unir al país”: David Luna

A través de sus redes sociales, el exministro David Luna reconoció su derrota en la Gran Consulta y anunció que respaldará sin cuestionamientos a la ganadora, Paloma Valencia, de cara a la contienda presidencial. Tras conocerse los resultados, Luna afirmó que a partir de ahora Valencia será quien lidere el proceso de unidad entre los sectores que participaron en la consulta. “Ganó Paloma, ganó la Gran Consulta. A partir de este momento será ella la que nos lidere en este proceso de unir al país”, dijo. Le puede interesar: Roy Barreras, el gran perdedor de las consultas: le ganó a Quintero, pero sacaron muchos menos votos de los esperados Por su parte, el exministro Mauricio Cárdenas se comunicó con la ganadora y le anunció su pleno acompañamiento. “Estás frente a un país que necesita unirse y que te va a rodear. Te felicitamos, todo lo que esté a mi alcance para que seas la próxima presidente de Colombia, lo haré”, dijo.

Bloque de preguntas y respuestas