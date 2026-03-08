Roy Barreras, el gran perdedor de las consultas: le ganó a Quintero, pero sacaron muchos menos votos de los esperados

Roy Leonardo Barreras Montealegre, de 62 años, resultó ganador este domingo de la consulta Frente por la Vida, superando a candidatos como Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y representante del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO); Héctor Elías Pineda Salazar, precandidato del partido La Fuerza de la Paz; Édison Lucio Torres Moreno, precandidato del Partido del Trabajo de Colombia (PTC); y Martha Viviana Bernal Amaya, también precandidata del partido La Fuerza de la Paz.

Con el 80% de mesas escrutadas, Barreras apenas llega a los 197.000 votos y le sigue el polémico exalcalde Daniel Quintero con 176.000. Sin duda, la derrota más significativa de las consultas.

El exsenador, en varias entrevistas, había calculado una votación de por lo menos 1.5 millones de votos. Sus resultados se alejan de esas expectativas.

