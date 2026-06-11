Petro le falló a la Colombia profunda: aeropuertos prometidos no llegan al 20 % pese a gasto del presupuesto

Como una forma de conectar a las zonas más apartadas de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro planteó el mejoramiento y la realización de varias terminales para comunidades cuyo sustento dependen del transporte aéreo, sin embargo, estas obras no tuvieron un avance significativo pese a la destinación de recursos que tuvo. Este proyecto tuvo la denominación de Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes) y tenía destinado 363.763 millones de pesos, sin embargo, una investigación de Caracol Radio detalló que aunque se ha gastado 214.000 millones de pesos correspondiente al 60 % del presupuesto, ninguna obra alcanza el 20% de ejecución. Lea también: ¿Por qué Petro pide otro aeropuerto para La Guajira? Las terminales intervenidas fueron Cumaribo y La Primavera en Vichada, Bahía Solano en Chocó y Magüí Payán en Nariño. Aunque inicialmente se contemplaron 14 aeródromos, la Aeronáutica Civil priorizó cuatro para su intervención inmediata. En los cuatro aeródromos, el que más avance tiene es el de Cumaribo, cuyo avance está en un 18,4 % mientras que en La Primavera este es del 15,3 %. La investigación del medio mencionado detalló que en Bahía Solano las obras están en un 5,5 % de avance y en Magüí Payán los trabajos ni siquiera han iniciado.

¿Qué irregularidades se encontraron en las obras de los aeropuertos de la Colombia Profunda?

El proyecto de la administración Petro opera bajo un modelo de colaboración entre tres entidades estatales que son la Aeronáutica Civil, Enterritorio (antiguo Fonade) y el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional. Sobre esta última institución, el presidente decidió que fueran los militares quienes realizaran estas obras para evitar que contratistas civiles las abandonaran. Según los documentos y las actas de comités técnicos reveladas por el medio radial, hay irregularidades como falta de materiales, cuotas de intermediación indebidas, incumplimientos de operadores y ausencia de algunos permisos. En la ejecución de las obras, existe una carencia de insumos que los militares necesitan para trabajar, además de errores de cálculo en la adquisición de materiales y demoras en los cronogramas de adjudicación por parte de Enterritorio.

En los documentos se detectó además el pago de una cuota del 4,9% + IVA sobre lo facturado por bienes y servicios sin precios unitarios definidos. Este es un cobro que no estaba pactado en el contrato original ni fue aprobado por el Comité Técnico-operativo, sin embargo, ya supera los 4.200 millones de pesos entregados a contratistas privados. Justamente, en la lista de privados se mencionan a compañías como DU Brands, Ferretería El Hidrante S.A, además de los consorcios Aeropistas CPG y IRC y Organización Tiempos de Paz. Esta última es señalada de subcontratar y no pagar a proveedores locales. Sobre la entidad, esta fue contratada por Enterritorio para encargarse de la logística para el transporte de combustibles, grasas, lubricantes y repuestos, además de proveer refrigerios y alimentos. Aparte de estos incumplimientos, otras irregularidades halladas en las obras han sido los sobrecostos y algunas facturaciones con valores astronómicos. Ejemplo de esto son las estacas de madera, que pretendían cobrarse a 38.000 pesos, cuando su valor real es de 1.000 pesos. Las canastillas para pavimento fueron facturadas por 900.000 pesos, frente a un valor calculado de 107.000 pesos y la cortadora de pavimento que tiene un precio de mercado de 7 millones, se pretendía facturar por 26 millones de pesos. En el caso particular de Bahía Solano se detectaron sobrecostos por 203 millones en pintura y diferencias de 5.700 millones de pesos en material granular. Respecto a esto la Aerocivil reconoció ante el medio mencionado que los sobrecostos totales solo en este aeródromo ascienden a 22.000 millones.

¿Quiénes están detrás del incumplimiento de estos aeropuertos?