¿Petro aleja a Roy Barreras como estrategia para elecciones?

No pasaron ni tres horas entre dos declaraciones tan disímiles. Primero, el presidente Gustavo Petro dijo en la tarde del pasado viernes que no va a votar en la consulta de izquierda del 8 de marzo, encabezada por Roy Barreras, y en la que Iván Cepeda no podrá participar por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE): “No me pongan en estas amigos, yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”. El exsenador y exembajador ante Reino Unido, desde un evento político en Pereira, le respondió con un ofrecimiento que podría leerse como desesperado: “Sería bueno una fórmula vicepresidencial de izquierda (...) un presidente de la República como Gustavo Petro podría ser fórmula vicepresidencial, no tiene inhabilidades, no tiene impedimentos. Ojalá el pueblo progresista le pidiera que prestara su nombre como garantía”. Según la Constitución, Petro no podría ser fórmula vicepresidencial porque es un mandatario en ejercicio en plenas elecciones, lo que demuestra que Roy apela a otro distractor para ganar adeptos “pura sangre” en la izquierda y al mismo tiempo conquistar a sectores de centro, alejándose de Cepeda. El mismo viernes, pero más temprano, Barreras hizo un video desde un salón de la Casa de Nariño, lo que envía otro mensaje confuso, y reaccionó a la decisión de Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y Camilo Romero de no medirse en la consulta de izquierda: “Dividen al progresismo”. Al mismo tiempo, en cuestión de horas, se inscribieron tres candidatos desconocidos para la opinión pública, impulsados por Roy: la abogada Martha Bernal, el periodista Edison Lucio Torres y Héctor Elías “Tiko” Pineda, exguerrillero y exconstituyente del M19 cercano a Barreras. Para completar el grupo, el cuestionado exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a última hora fue avalado por el CNE para participar en la consulta, a pesar de que la Registraduría ya había determinado que legalmente no cumplía los requisitos. En medio de ese desorden, Petro volvió a reiterar ayer sábado que no solo no iba a votar en esa consulta, sino que además “está manchada de trampa” porque “el hecho de excluir de la consulta al progresismo es un acto delictivo y de fraude (...) no pediré el tarjetón de consulta porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”. Aun si dos de sus alfiles, Barreras y Quintero, participan.

¿Es una trampa?

EL COLOMBIANO indagó con varias fuentes para entender qué puede haber detrás de esa estrategia o “trampa”, si es que lo es. De entrada, quienes no están en la campaña de Roy dicen que el exembajador se está “inflando” de todas las formas posibles, pues en ninguna encuesta marca más del 1,5 %. De hecho, en las últimas horas la revista Semana y la firma AtlasIntel publicaron una encuesta cuya muestra es de más de 7.000 personas entrevistadas presencialmente. Los datos arrojan que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda están en un empate técnico con 31 % y 32 %, respectivamente. Más lejos, de tercero, Sergio Fajardo sacó 7,6 % y, mucho más lejos, con varios candidatos por encima, aparece Roy Barreras con un ínfimo 0,3 %. Ese resultado refuerza la idea de varios petristas que dicen, bajo reserva, que “Roy está dispuesto a hacer lo que sea para ganar, pero sabe que en este momento no tiene posibilidades contra Cepeda”. Precisamente, su insistencia por participar en la consulta, con un aparato de maquinaria electoral que lo respalda y una chequera más amplia que la de Cepeda, pues necesita medirse electoralmente para “negociar” votos luego de marzo de cara a la primera vuelta de mayo. Por los lados de la campaña de Cepeda dicen que hay varios problemas. Primero, que no les están prestando dinero para hacer la campaña y que contaban con la reposición de votos de la consulta de marzo. “Ningún banco de Colombia le presta dinero al Pacto Histórico para las elecciones. Otra forma de sabotear el cambio”, dijo la senadora Aída Avella en la red social X. Fuentes del Pacto le dijeron a este diario que, en efecto, han sufrido trabas para adquirir dinero a través de bancos por los requisitos que les piden y que van a acudir a una cooperativa.

“Petro le echa la culpa a Roy”