¿Petro aleja a Roy Barreras como estrategia para elecciones?

El mandatario dijo que la consulta en la que bajaron a Cepeda “está manchada de trampa”, pero Barreras lo invitó a ser su fórmula presidencial. ¿Distracción?

  • Ambos candidatos esperaban medirse en la consulta del 8 de marzo; sin embargo, tras decisión del CNE, Cepeda ya no podrá. FOTO GETTY Y COLPRENSA
Nicolás Rivera Guevara
Editor de Actualidad

hace 36 minutos
No pasaron ni tres horas entre dos declaraciones tan disímiles. Primero, el presidente Gustavo Petro dijo en la tarde del pasado viernes que no va a votar en la consulta de izquierda del 8 de marzo, encabezada por Roy Barreras, y en la que Iván Cepeda no podrá participar por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE): “No me pongan en estas amigos, yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”.

El exsenador y exembajador ante Reino Unido, desde un evento político en Pereira, le respondió con un ofrecimiento que podría leerse como desesperado: “Sería bueno una fórmula vicepresidencial de izquierda (...) un presidente de la República como Gustavo Petro podría ser fórmula vicepresidencial, no tiene inhabilidades, no tiene impedimentos. Ojalá el pueblo progresista le pidiera que prestara su nombre como garantía”.

Según la Constitución, Petro no podría ser fórmula vicepresidencial porque es un mandatario en ejercicio en plenas elecciones, lo que demuestra que Roy apela a otro distractor para ganar adeptos “pura sangre” en la izquierda y al mismo tiempo conquistar a sectores de centro, alejándose de Cepeda.

El mismo viernes, pero más temprano, Barreras hizo un video desde un salón de la Casa de Nariño, lo que envía otro mensaje confuso, y reaccionó a la decisión de Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y Camilo Romero de no medirse en la consulta de izquierda: “Dividen al progresismo”.

Al mismo tiempo, en cuestión de horas, se inscribieron tres candidatos desconocidos para la opinión pública, impulsados por Roy: la abogada Martha Bernal, el periodista Edison Lucio Torres y Héctor Elías “Tiko” Pineda, exguerrillero y exconstituyente del M19 cercano a Barreras. Para completar el grupo, el cuestionado exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a última hora fue avalado por el CNE para participar en la consulta, a pesar de que la Registraduría ya había determinado que legalmente no cumplía los requisitos.

En medio de ese desorden, Petro volvió a reiterar ayer sábado que no solo no iba a votar en esa consulta, sino que además “está manchada de trampa” porque “el hecho de excluir de la consulta al progresismo es un acto delictivo y de fraude (...) no pediré el tarjetón de consulta porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”. Aun si dos de sus alfiles, Barreras y Quintero, participan.

¿Es una trampa?

EL COLOMBIANO indagó con varias fuentes para entender qué puede haber detrás de esa estrategia o “trampa”, si es que lo es. De entrada, quienes no están en la campaña de Roy dicen que el exembajador se está “inflando” de todas las formas posibles, pues en ninguna encuesta marca más del 1,5 %.

De hecho, en las últimas horas la revista Semana y la firma AtlasIntel publicaron una encuesta cuya muestra es de más de 7.000 personas entrevistadas presencialmente. Los datos arrojan que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda están en un empate técnico con 31 % y 32 %, respectivamente. Más lejos, de tercero, Sergio Fajardo sacó 7,6 % y, mucho más lejos, con varios candidatos por encima, aparece Roy Barreras con un ínfimo 0,3 %.

Ese resultado refuerza la idea de varios petristas que dicen, bajo reserva, que “Roy está dispuesto a hacer lo que sea para ganar, pero sabe que en este momento no tiene posibilidades contra Cepeda”. Precisamente, su insistencia por participar en la consulta, con un aparato de maquinaria electoral que lo respalda y una chequera más amplia que la de Cepeda, pues necesita medirse electoralmente para “negociar” votos luego de marzo de cara a la primera vuelta de mayo.

Por los lados de la campaña de Cepeda dicen que hay varios problemas. Primero, que no les están prestando dinero para hacer la campaña y que contaban con la reposición de votos de la consulta de marzo. “Ningún banco de Colombia le presta dinero al Pacto Histórico para las elecciones. Otra forma de sabotear el cambio”, dijo la senadora Aída Avella en la red social X. Fuentes del Pacto le dijeron a este diario que, en efecto, han sufrido trabas para adquirir dinero a través de bancos por los requisitos que les piden y que van a acudir a una cooperativa.

“Petro le echa la culpa a Roy”

Fuentes cercanas al presidente Petro le dijeron a EL COLOMBIANO que en privado el mandatario “le echa la culpa a Roy” de que Cepeda no haya podido participar en la consulta y que el aterrizaje de Quintero no sería gratuito. Recuerdan que, como lo reveló La Silla Vacía, el exalcalde habría obtenido el aval de AICO (Autoridad Indígena de Colombia) a través del curtido exsenador; y que la presencia de Juan David Duque, cuestionado exsecretario privado de Quintero, en la lista al Senado del “Frente Amplio” (de Roy), no es gratuita.

Pero otras fuentes dicen que se trataría de una estrategia calculada para que Petro gane por cara y sello y terminen unidos Cepeda y Roy antes de mayo.

Alfiles de Petro como Gustavo Bolívar han dicho en días recientes que Roy no solo no representa al progresismo, sino que trajo al polémico asesor catalán, Xavier Vendrell, a manera de “trofeo” para decir que Petro está con Roy, pero que no es así.

Otras fuentes dicen que Cepeda ha sido reacio a recibir apoyos o estrategia de personajes como Armando Benedetti, a quien el presidente le habría ordenado que aterrice en esa campaña en abril. Pero el propio ministro ha dicho en privado a Cepeda que no lo quiere ahí y que su techo sería alrededor del 35 %, porcentaje insuficiente para ganar.

El círculo que rodea a Cepeda está conformado por figuras de izquierda pura como los congresistas María José Pizarro, Gloria Flórez y Alirio Uribe. Ninguno tiene cercanías con ese otro sector al interior del Gobierno del que hicieron parte Roy y Benedetti, dos políticos experimentados que se han acomodado al gobernante de turno para impulsar sus intereses. Aunque el presidente Petro sabe eso perfectamente, no les ha cerrado la puerta y parece que no lo va a hacer, pues aunque diga que no va a votar en la consulta de marzo, sabe que Cepeda necesita los votos de la maquinaria para competir realmente por la Presidencia, como hizo él hace cuatro años.

