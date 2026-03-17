Presidente Petro confirmó que Estados Unidos le devolvió la visa: ¿Cuándo y bajo qué circunstancias?

A principios de mes, justo el 6 de marzo, no dejó de llamar la atención la participación del presidente Gustavo Petro en las honras fúnebres del reverendo Jesse Jackson en Chicago, Estados Unidos. El cuestionamiento saltó a la vista: ¿Cómo hizo el jefe de Estado para desplazarse a territorio norteamericano, pese a no tener vigente su visa? Este martes finalmente el mandatario disipó las dudas. A través de su cuenta en la red social X, el presidente Petro confirmó que Estados Unidos le restableció el visado; sin embargo, en medio de pullas, precisó que le fue “devuelta hasta el final del mandato”, al tiempo que dijo no necesitarla cuando concluya su periodo presidencial: “No hay razón alguna para estar allí”, afirmó. Lea también: Trump se disculpó con Petro por “error en invitación” a EE. UU. y podría viajar a Cartagena próximamente “Mi visa hacia EEUU como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato. Después realmente no necesito visa, pero espero, dado que no hay razón alguna para estar allí, que se me retire de la lista por decisión propia del gobierno de EEUU. Había Europa y el resto del mundo no tengo problema para viajar” (sic), dijo el jefe de Estado.

A finales de septiembre, el gobierno de Donald Trump retiró la visa de Gustavo Petro tras sus declaraciones en las calles de Nueva York, desde donde pidió al ejército estadounidense desobedecer las órdenes de su comandante en jefe. Este incidente generó una de las crisis diplomáticas más intensas entre Colombia y Estados Unidos en los últimos tiempos, agravada por la inclusión de Petro en la lista Clinton. Esta lista clasifica a individuos y entidades con presuntos vínculos financieros con grupos vinculados al narcotráfico. Además de Petro, también fueron incluidos su esposa, la primera dama Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Para su reunión del 3 de febrero con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, Washington le otorgó un permiso especial de cinco días, lo que permitió que el encuentro se realizara sin inconvenientes. La autorización, de carácter excepcional y temporal, fue concedida para garantizar el cumplimiento de la agenda oficial que incluye una reunión con el presidente Trump, en un encuentro que despertó interés por el contexto político que rodea a ambos líderes. La medida también cobijó a los funcionarios que acompañaron a Petro, evitando inconvenientes logísticos o migratorios durante la visita. No obstante, para su visita a Chicago a principios de mes, el mandatario no detalló los aspectos logísticos del viaje anunciado ni explicó bajo qué figura migratoria ingresó al país norteamericano. La semana pasada, la Casa Blanca dijo que Colombia aún no merece integrar la alianza antinarcóticos que el presidente Donald Trump estableció con 16 homólogos latinoamericanos, aunque confía en que esa asociación se amplíe a corto plazo.