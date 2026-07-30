Petro culpó a Angie Rodríguez por decisión del Consejo de Estado de frenar traslado de recursos a UNGRD

Este miércoles, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de dos disposiciones clave del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para permitir el traslado de recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El mandatario, como es costumbre, respondió a la decisión por medio de su cuenta de X. Así, mientras el Consejo recalcó que el presidente no puede cambiar la repartición del gasto público sin aprobación del Congreso, Gustavo Petro calificó la medida de injusta, pues aseguró que era una forma de prepararse para enfrentar el fenómeno de El Niño.

“Lo que viene no es lluvia sino muchísimo sol. Se trataba era de frenar las acciones de mi gobierno para mitigar la megasequía que vendrá a Colombia en diciembre y que tenía como prioridad el agua potable para Sucre y todo el Caribe, el subsidio por un billón de pesos para los fertilizantes para la alimentación de toda Colombia y los paneles solares puestos en los techos para generar energía”, escribió el mandatario, quien además añadió que la decisión del Consejo de Estado sería culpa de Angie Rodríguez, su exdirectora del Dapre: “Ya un magistrado del consejo de estado salvó el fondo que conducía Angie en el Fondo de Adaptación en una partida pensada para los inviernos y que varios políticos caribeños quieren robar”. Lea también: ¿Por qué el Gobierno Petro quiere llevar $4 billones a la UNGRD en sus últimos días? Petro también se refirió a la demandante y los motivos de su querella judicial. Vale recordar que la decisión se tomó en respuesta a una demanda de nulidad contra varios artículos de la declaración de desastre nacional que le permitían al Ministerio de Hacienda modificar la distribución del Presupuesto General de la Nación de 2026 para darle recursos a la entidad.

De acuerdo con la decisión del alto tribunal, las normas suspendidas corresponden al parágrafo del artículo 4 y al inciso segundo del artículo 5 de dicho decreto. La demanda que dio origen a esta decisión fue presentada por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, quien alegó que el decreto otorgaba facultades discrecionales al Ejecutivo que rompían con la deliberación democrática y los artículos 345 y 347 de la Constitución. Siga leyendo: Reasignación de recursos y contratación directa, ¿cuáles son todas las implicaciones de declarar desastre nacional? En ese sentido, el presidente Petro aseguró que el argumento de proteger los recursos económicos expuestos por la demandante era algo “hipócrita” y que la decisión del Consejo de Estado era una forma de “perder el tiempo” frente a las sequías venideras. “Salió muy bien la acción jurídica y mediática pero dejó algo que se puede agravar si quien se posesione como presidente el 7 de agosto, no hace lo mismo decreto indica. Lo que viene es mucho sol y calor y serán tres o cuatro meses tremendos de sequía a partir de diciembre que pueden producir mucha muerte y hambre si se pierde tiempo”, escribió el mandatario. Y agregó un mensaje para el presidente electo, Abelardo de La Espriella: “Espero que apenas se posesione el próximo gobierno se financie de nuevo el decreto porque la ley de desastres si permite financiarlo. Si no se financia a tiempo el decreto, ya no se perderá el tiempo, sino que se perderán vidas y entre más tiempo se pierda muchísimas más vidas se perderán”.

Mientras tanto, el tribunal advirtió que de mantenerse las disposiciones de este decreto que también habilitan a la UNGRD para ejecutar los recursos mediante negociaciones directas, omitiendo los procesos de licitación pública, se podrían comprometer principios fundamentales como la transparencia, la selección objetiva y la libre concurrencia en la ejecución de los dineros del Estado. La suspensión de estos apartes del decreto permanecerá vigente mientras avanza el estudio de fondo para determinar la nulidad definitiva del decreto. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Amplíe la noticia: Gobierno Petro radicó su último Presupuesto por $575,6 billones, condicionado a una nueva reforma tributaria

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