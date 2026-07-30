Colombiano quiso autodeportarse de Estados Unidos, pero el ICE se lo impidió, ¿qué ocurrió?

Las políticas migratorias en Estados Unidos suelen ser motivo de noticia por los casos en los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detiene a extranjeros, pero luego son señalados de vulnerar derechos fundamentales, como la posibilidad de salir voluntariamente del país.

Ese fue el caso del colombiano Marlon Andrés Torres Gómez, quien en Nueva Jersey había recibido autorización de un juez de inmigración para abandonar voluntariamente Estados Unidos y regresar a Colombia. Esta medida suele ser más beneficiosa que una deportación formal, ya que podría evitar consecuencias migratorias más severas al demostrar la intención de cumplir con la orden de salida.

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Sin embargo, agentes del ICE lo detuvieron y lo trasladaron al centro de detención migratoria Delaney Hall, ubicado en Newark. Allí permaneció retenido incluso después del 11 de junio, fecha límite que le había fijado el juez de inmigración para salir del país y regresar a Colombia.

Ante esta situación, la defensa de Torres Gómez presentó una demanda al considerar que el ICE le impidió cumplir con la orden de salida voluntaria, y luego justificó su detención argumentando que no había abandonado el país dentro del plazo establecido.

Para el juez federal Michael Farbiarz, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Nueva Jersey, esa actuación vulneró el debido proceso. El magistrado concluyó que el colombiano estaba dispuesto a cumplir con la orden de salida voluntaria y que las autoridades migratorias no podían impedirle hacerlo para luego utilizar ese incumplimiento como justificación para mantenerlo detenido.