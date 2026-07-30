Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Colombiano quiso autodeportarse de Estados Unidos, pero el ICE se lo impidió, ¿qué ocurrió?

Marlon Andrés Torres Gómez había recibido autorización de un juez de inmigración para salir voluntariamente de Estados Unidos y regresar a Colombia. Sin embargo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le impidieron.

  • Juez de Nueva Jersey ordenó liberar a colombiano que quiso autodeportarse de EE. UU., pero ICE se lo impidió. FOTO: GETTY
    Juez de Nueva Jersey ordenó liberar a colombiano que quiso autodeportarse de EE. UU., pero ICE se lo impidió. FOTO: GETTY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Las políticas migratorias en Estados Unidos suelen ser motivo de noticia por los casos en los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detiene a extranjeros, pero luego son señalados de vulnerar derechos fundamentales, como la posibilidad de salir voluntariamente del país.

Ese fue el caso del colombiano Marlon Andrés Torres Gómez, quien en Nueva Jersey había recibido autorización de un juez de inmigración para abandonar voluntariamente Estados Unidos y regresar a Colombia. Esta medida suele ser más beneficiosa que una deportación formal, ya que podría evitar consecuencias migratorias más severas al demostrar la intención de cumplir con la orden de salida.

Lea también: ICE suma un tercer caso mortal en una semana: migrante murió atropellado en Florida

Sin embargo, agentes del ICE lo detuvieron y lo trasladaron al centro de detención migratoria Delaney Hall, ubicado en Newark. Allí permaneció retenido incluso después del 11 de junio, fecha límite que le había fijado el juez de inmigración para salir del país y regresar a Colombia.

Ante esta situación, la defensa de Torres Gómez presentó una demanda al considerar que el ICE le impidió cumplir con la orden de salida voluntaria, y luego justificó su detención argumentando que no había abandonado el país dentro del plazo establecido.

Para el juez federal Michael Farbiarz, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Nueva Jersey, esa actuación vulneró el debido proceso. El magistrado concluyó que el colombiano estaba dispuesto a cumplir con la orden de salida voluntaria y que las autoridades migratorias no podían impedirle hacerlo para luego utilizar ese incumplimiento como justificación para mantenerlo detenido.

Por tal motivo, ordenó su liberación inmediata al considerar que se habían vulnerado sus derechos. En una sentencia de seis páginas, el juez escribió: “Al demandante se le había ordenado marcharse y estaba listo para hacerlo. Ante la ausencia de un proceso estructurado, lo sucedido no fue sorprendente: se cometió un ‘error’ y el demandante permaneció bajo custodia después del 11 de junio”, añadió.

Contra el colombiano Marlon Andrés Torres Gómez se activó una orden definitiva de expulsión (deportación) después de que venciera el plazo que tenía para salir voluntariamente de Estados Unidos. Ese fue el argumento utilizado por el ICE para mantenerlo detenido.

No obstante, el juez Farbiarz concluyó que esa justificación carecía de fundamento, ya que el inmigrante había demostrado su intención de cumplir con la orden de salida voluntaria, pues había comprado un tiquete aéreo para regresar a Colombia.

Por tal motivo, el magistrado ordenó su liberación inmediata al considerar que el Gobierno no podía impedirle salir voluntariamente, por lo que podrá cumplir con el recurso previamente aprobado por el juez migratorio.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué un juez ordenó la liberación del colombiano Marlon Andrés Torres Gómez en Estados Unidos?
El juez federal Michael Farbiarz ordenó su liberación al considerar que el ICE vulneró su derecho al debido proceso. Según la decisión judicial, las autoridades le impidieron cumplir con la orden de salida voluntaria y luego utilizaron ese incumplimiento como argumento para mantenerlo detenido.
¿Qué diferencia hay entre una salida voluntaria y una deportación en Estados Unidos?
La salida voluntaria permite que un inmigrante abandone Estados Unidos por sus propios medios dentro del plazo fijado por un juez, mientras que la deportación implica una expulsión formal ordenada por las autoridades.
¿Por qué el ICE mantuvo detenido a Marlon Andrés Torres Gómez?
El ICE argumentó que, al vencer el plazo para abandonar voluntariamente Estados Unidos, se activó una orden definitiva de expulsión, lo que justificaba mantenerlo bajo custodia. Sin embargo, el juez concluyó que esa situación fue consecuencia de que el propio ICE le impidió salir dentro del plazo establecido.
¿Qué pruebas tuvo en cuenta el juez para concluir que el colombiano quería salir voluntariamente del país?
El juez consideró que Marlon Andrés Torres Gómez había demostrado su intención de cumplir con la orden de salida voluntaria, entre otras razones porque ya había comprado un tiquete aéreo para regresar a Colombia.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos