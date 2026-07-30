Qué se sabe del ataque con cuchillo en París que dejó tres mujeres heridas

Las autoridades francesas investigan el ataque con cuchillo ocurrido este lunes 27 de julio en el distrito XVII de París, donde un hombre hirió a tres mujeres antes de ser detenido gracias a la intervención de un policía que se encontraba fuera de servicio.

El ataque ocurrió hacia las 11:30 de la mañana en las inmediaciones de la Puerta de Clichy, un concurrido sector del norte de la capital francesa. Las víctimas, de 19, 24 y 36 años, fueron trasladadas a centros hospitalarios. De acuerdo con el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ninguna de ellas corre riesgo de muerte, aunque dos permanecen en estado de “urgencia absoluta” debido a la gravedad de las heridas.

Según las primeras investigaciones, el presunto agresor portaba dos cuchillos de cocina. Una de las mujeres recibió una puñalada en la espalda y otra fue herida en el abdomen. Medios franceses informaron que una de las víctimas estaría embarazada.

El sospechoso fue reducido inicialmente por un policía fuera de servicio que advirtió la agresión mientras se encontraba cerca de una estación de tranvía. Posteriormente, solicitó apoyo y otros agentes completaron la captura del hombre.