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Qué se sabe del ataque con cuchillo en París que dejó tres mujeres heridas

El sospechoso fue reducido por un policía fuera de servicio y la Fiscalía investiga el caso para determinar si hubo una motivación terrorista o si se trató de un episodio relacionado con problemas psiquiátricos.

  • La Policía francesa acordonó el sector de Puerta de Clichy, en París, tras el ataque con cuchillo que dejó tres mujeres heridas y llevó a la captura del presunto agresor. FOTO: tomada de X, @ventanaXpublica.
    La Policía francesa acordonó el sector de Puerta de Clichy, en París, tras el ataque con cuchillo que dejó tres mujeres heridas y llevó a la captura del presunto agresor. FOTO: tomada de X, @ventanaXpublica.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Las autoridades francesas investigan el ataque con cuchillo ocurrido este lunes 27 de julio en el distrito XVII de París, donde un hombre hirió a tres mujeres antes de ser detenido gracias a la intervención de un policía que se encontraba fuera de servicio.

El ataque ocurrió hacia las 11:30 de la mañana en las inmediaciones de la Puerta de Clichy, un concurrido sector del norte de la capital francesa. Las víctimas, de 19, 24 y 36 años, fueron trasladadas a centros hospitalarios. De acuerdo con el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ninguna de ellas corre riesgo de muerte, aunque dos permanecen en estado de “urgencia absoluta” debido a la gravedad de las heridas.

Según las primeras investigaciones, el presunto agresor portaba dos cuchillos de cocina. Una de las mujeres recibió una puñalada en la espalda y otra fue herida en el abdomen. Medios franceses informaron que una de las víctimas estaría embarazada.

El sospechoso fue reducido inicialmente por un policía fuera de servicio que advirtió la agresión mientras se encontraba cerca de una estación de tranvía. Posteriormente, solicitó apoyo y otros agentes completaron la captura del hombre.

Testigos relataron a la prensa local que varios ciudadanos también ayudaron a inmovilizar al atacante. Una camarera aseguró que un transeúnte lo golpeó con una maleta para detener su avance y que un empleado de un restaurante utilizó una silla para impedir que escapara hasta la llegada de la Policía.

Tras el ataque, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad en la zona y suspendieron temporalmente el servicio del metro en la estación Puerta de Clichy, donde también se encuentra el Tribunal Judicial de París.

Lea más: Exmilitar habría asesinado a su pareja luego de revisarle el celular en corregimiento de Medellín

La Policía Judicial abrió una investigación por tentativa de homicidio agravado para esclarecer los hechos. Aunque la Fiscalía Nacional Antiterrorista informó que sigue la evolución del caso, por ahora no ha asumido la investigación y espera los resultados de las diligencias para establecer si existe un componente extremista.

Nuñez explicó que el detenido, de 31 años, no portaba documentos de identidad y proporcionó una identidad cuya autenticidad aún está siendo verificada. El ministro pidió evitar conclusiones apresuradas sobre el móvil del ataque, al señalar que las primeras declaraciones del sospechoso fueron incoherentes.

Fuentes policiales citadas por medios franceses indicaron que el hombre presenta un perfil compatible con trastornos psiquiátricos. Sin embargo, también circula un video grabado por testigos en el que, mientras permanecía reducido en el suelo, se le escucha decir en voz baja que actuó porque “Alá se lo ordenó”, un elemento que ahora forma parte de la investigación judicial.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó en París?
Tres mujeres resultaron heridas durante un ataque con cuchillo en el distrito XVII de París. El presunto agresor fue detenido poco después y las autoridades investigan si actuó por problemas psiquiátricos, otra motivación o un posible componente extremista.
¿Por qué la Fiscalía antiterrorista de Francia investiga el ataque en París?
La Fiscalía antiterrorista supervisa el caso para determinar si existen indicios de terrorismo. Aunque la investigación sigue abierta, las autoridades también analizan el estado mental del detenido y otras posibles motivaciones antes de definir el móvil.
¿Dónde ocurrió el ataque con cuchillo en París y qué hicieron las autoridades?
El ataque ocurrió cerca de la estación Puerta de Clichy, en el norte de París. La Policía acordonó la zona, suspendió temporalmente el servicio del metro y trasladó a las víctimas a hospitales mientras avanzan las investigaciones.
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